La serie A non si ferma

Il capo del calcio italiano ha poi voluto rimarcare il suo ruolo all’interno del mondo del calcio: “Tutti devono capire una volta per tutte che esiste una sola figura che ha la responsabilità della Figc in questo momento ed è il presidente federale. Non accetterò più dichiarazioni di ogni genere da parte di chi tutela un interesse di parte legato al proprio orticello, assumeremo una posizione di responsabilità e la federazione deve parlare una sola lingua, quella del sistema federale, attraverso il suo presidente”.

“Al prossimo consiglio federale, dopo aver fatto preventivamente un’opportuna valutazione con il ministero dell’Interno e i responsabili dell’ordine pubblico, è mia intenzione – aveva assicurato stamane Gravina – proporre di cambiare le norme circa la sospensione di una gara per renderle ancora di più facile applicazione“.

Dura la condanna del presidente Figc sui cori razzisti: “Adesso basta, quanto accaduto negli ultimi giorni non è più tollerabile. Il calcio è patrimonio dei veri tifosi e come tale va difeso da tutti coloro che lo utilizzano come strumento per creare tensione – ha proseguito Gravina in una nota -. Di intesa con i vice presidenti Cosimo Sibilia e Gaetano Micciché, e insieme a tutte le componenti federali, condanniamo ogni forma di violenza sia fisica che verbale, con l’aggravante della discriminazione razziale”.

“Non tolleriamo che tali comportamenti rovinino il calcio. Abbiamo massima fiducia nelle forze dell’ordine, che sono sicuro garantiranno nel più breve tempo possibile i responsabili della violenza alla giustizia, da parte nostra mi aspetto massima severità nell’applicazione dei regolamenti federali perché è evidente che il clima che si è instaurato nell’ultimo periodo non consente il sereno svolgimento della competizione”, sottolinea Gravina.