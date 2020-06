Una persona su tre è molto sensibile

OFFENDERSI per una parola detta, temere le critiche, ma anche capire al volo gli altri: le persone sensibili percepiscono alcuni stimoli più intensamente degli altri. Tanto che spesso la loro sensibilità è vissuta come una caratteristica negativa – anche se in molte situazioni non lo è – da cui discostarsi. Ma anche volendo, non è qualcosa da cui si può prendere le distanze: lo spiega bene uno studio, condotto dalla Queen Mary University di Londra, che svela come la sensibilità sia legata ai gei per ben il 50%, mentre soltanto per l’altra metà è plasmata dalle esperienze, come ad esempio dalla vita in famiglia e dall’educazione. Lo studio è pubblicato su Molecular Psychiatry.

Circa una persona su tre è molto sensibile, come emerge da precedenti ricerche. Questo significa che vive alcune situazioni ed emozioni in maniera più forte ed è maggiormente colpita – sia negativamente sia positivamente – da eventi esterni e in generale dalle esperienze. Già da tempo si sa che la sensibilità ha una base anche genetica. Partendo da questi presupposti i ricercatori hanno voluto comprendere quale fosse il peso dei geni su questa caratteristica.



anche – “Dbp, quando l’ipersensibilità diventa un problema”



Gemelli identici e diversi

Per capirlo, i ricercatori hanno coinvolto circa 1.400 coppie di gemelli di 17 anni (2.800 ragazzi in tutto), di cui 500 coppie di gemelli identici e 900 di gemelli diversi. Gli adolescenti hanno compilato un questionario online, realizzato da Michael Pluess, che ha coordinato lo studio. Il questionario verrà poi reso disponibile a breve in modo che chiunque possa testare la sua sensibilità. In generale, i gemelli crescono nello stesso ambiente e quindi è facile che abbiano esperienze familiari ed educative simili. Tuttavia, specificano i ricercatori, soltanto quelli identici condividono lo stesso patrimonio genetico. Da questo confronto, pertanto, è possibile fornire una prima ipotesi di quale sia l’impatto della genetica sulla sensibilità delle persone.

I risultati

Dall’analisi dei dati è emerso che il Dna ha un peso del 47% contro il 53% delle esperienze. “Il risultato è interessante – commenta Paola Venuti, direttrice del dipartimento di Psicologia e scienze cognitive dell’Università di Trento – perché, nonostante si sapesse da tempo che questa caratteristica è legata ai nostri geni, si tratta di uno dei primi studi che quantificano il ruolo della genetica sulla sensibilità individuale”. Insomma, un conto è dirlo e un conto è dimostrarlo e avere le prove. “Certamente si tratta di un primo risultato, su coppie di gemelli e non su fratelli di età differente, che anche per questo dovrà essere approfondito”, aggiunge Venuti. “Ma rappresenta già una prima indicazione importante di cui anche i genitori possono e devono tenere conto”.

La ricerca, peraltro, mostra che ci sarebbero dei componenti genetici condivisi con alcuni dei cinque tratti fondamentali della personalità, i cosiddetti Big Five, in particolare con un più alto nevroticismo e una minore estroversione, anche se ancora sono necessari approfondimenti. “Non è strano che questi elementi possano essere condivisi ed essere alla base di diverse caratteristiche che compongono la personalità”, aggiunge Venuti. “Studi come questo servono a comprendere sempre meglio questi aspetti e ancora c’è molto da scoprire”.

Perché è importante sapere che si è sensibili

Ovviamente il genitore non ha bisogno dell’analisi genetica per capire se il figlio è sensibile o meno. “Ci si accorge facilmente da varie caratteristiche del bambino – spiega Venuti – se piange molto dopo essere stato sgridato, se si offende facilmente quando gioca con i compagni, ma anche se comprende con facilità cosa pensano o provano gli altri”. L’importante è accettare questa qualità del bambino o del ragazzo e accoglierla, spiega l’esperta, e non negarla o criticarla.

Che cosa si può dire

“Se ad esempio il piccolo è molto vulnerabile al rimprovero della mamma o del papà – chiarisce Venuti – possiamo spiegargli che ha sbagliato a fare una certa cosa ma che probabilmente anche il genitore era nervoso quando lo ha sgridato e dunque non deve prendersela troppo”. Facendo capire che le critiche o i rimproveri dipendono anche dagli altri e non solo da se stessi. “E ancora, se il bambino rimane male perché un amico non lo ha invitato alla sua festa – prosegue l’esperta – ancora una volta possiamo provare a mostrare il punto di vista dell’altro: magari non ci ha pensato o si è scordato e non lo ha fatto di proposito per escludere l’altro bambino”. Sempre ricordando, poi, che una sensibilità elevata porta con sé anche dei vantaggi. “Un bambino sensibile spesso capisce bene gli altri, cosa provano – sottolinea Venuti – e così sa anche meglio come comportarsi: questo può rappresentare un plus a livello relazionale. Il genitore e l’educatore deve valorizzare agli occhi del ragazzino queste qualità e far sì che possa potenziarle”.

Anche i meno sensibili sono sensibili

Inoltre, non bisogna dimenticare che anche i meno sensibili sono sensibili, al di là del gioco di parole. “Anche loro sono vulnerabili”, aggiunge l’esperta. “Pertanto anche in questo caso non bisogna etichettarli come poco sensibili con frasi come ‘tanto a lui non importa niente, da qui gli entra e da qui gli esce’”. Sono soltanto bambini o ragazzi che hanno bisogno di manifestazioni più forti, conclude l’esperta, o in alcune situazioni di spiegazioni e chiarimenti maggiori, ma soffrono e hanno emozioni forti come tutti. “Il bello sta nel saper cogliere la diversità dei nostri figli”, conclude Venuti, “di cui oggi, con questo studio, abbiamo una dimostrazione anche delle sue basi genetiche. E apprezzarla senza etichettarla, comunicando diversamente con un bambino e con l’altro e potenziando la loro individualità, che è sempre una ricchezza”.