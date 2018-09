Si è conclusa la seconda serata delle Audizioni di X Factor 2018: ecco le esibizioni più belle ed emozionanti della seconda tornata di Audition!

Continua X Factor 2018 e continuano le audizioni dei giovani talenti italiani, che volta dopo volta si esibiscono per convincere la giuria quest’anno composta da Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e (per il momento) Asia Argento, che in seguito agli scandali personali non parteciperà ai Live. Andiamo i rivedere le migliori esibizioni della seconda puntata di X Factor!

X Factor, le Audition: le esibizioni migliori

Tanti i cantanti che ogni giovedì sera vediamo esibirsi davanti alla giuria. Ecco i migliori della seconda Audition del talent show:

X Factor: Anastasio e La fine del mondo

Anastasio si presenta sul palco con il suo brano inedito La fine del mondo. Un rapper aggressivo e grintoso, che non fatica a convincere tutti sin dalle prime rime.

Fedez riassume la sua esibizione con alcuni dei complimenti migliori che abbia mai fatto: «Sei una penna», gli dice prima, analizzando le sue rime, e poi si lascia andare dicendogli che è forse il miglior testo che ha sentito da quando è giudice.

Colpita anche Asia, che premia la voglia di scrivere del rapper e il suo testo ricco di spunti interessanti e visionari. Una delle proposte rap più cool dell’edizione. Ecco il video:

X Factor: Camilla Musso e La sera dei miracoli

Sarà sicuramente ricordata per aver fatto piangere ben due giudici su quattro, Mara Maionchi e Asia Argento, quest’ultima talmente emozionata alla fine dell’esibizione che non riesce quasi nemmeno a parlare. E come biasimarla: Camilla Musso si presenta sul palco in punta di piedi, a sedici anni e un viso espressivo. E poi… beh, poi canta.

Lucio Dalla, mica pizza e fichi (nessuna offesa per il figlio di Morandi, s’intende). Un’esibizione sconvolgente, che si riassumere nelle parole di Asia: «Tu hai l’x factor!»

Ecco il video:

X Factor: Leonardo Parmeggiani e Fly me to the moon

Quattro sì anche per Leonardo Parmeggiani, ragazzo che si presenta con un pezzo mica facile, anzi. Canta Frank Sinatra, Fly me to the moon, in una versione a dir poco estasiante e che viene riproposta in una maniera fresca, giovane, innovativa.

Leonardo si conquista il favore dei giudici con la sua voce particolare. Quattro sì meritatissimi per una delle proposte più interessanti della nuova stagione. Ecco il video della sua esibizione:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/xfactoritalia/