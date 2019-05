?? Oggi, Italia e UE hanno concesso solo lo sbarco delle famiglie e di una donna ferita.

Siamo felici per loro ma a bordo rimangono persone, tra cui una donna incinta e un uomo disabile, i cui diritti sono negati. 18 persone sono a terra. 47 restano ancora senza un porto sicuro. pic.twitter.com/748ksaT4DG — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) 17 maggio 2019

La Sea Watch 3 con a bordo 47 migranti a una quindicina di miglia da Lampedusa non ha oltrepassato il limite delle acque territoriali italiani né ha fatto rotta verso Tunisi come chiesto dal Viminale. Ma potrebbe presto infrangere il divieto di Salvini ed entrare in acque italiane. È quanto hanno dichiarato le autorità costiere alle quali sarebbe giunta la comunicazione via radio dal comandante della Sea Watch 3 sulle sue intenzioni. La diffida a superare questo limite era stata formalmente notificata ieri dalla Guardia di finanza.

Ieri dalla nave dell’Ong tedesca erano state sbarcate 18 persone, i bimbi con le loro famiglie e una donna ustionata, sbarco autorizzato dalll’Italia. “Diciotto persone sono a terra, siamo felici per loro”, ha twittato l’Ong, “a bordo restano 47 persone senza un porto sicuro. Persone, tra cui una donna incinta e un uomo disabile, i cui diritti sono negati”.