Che pasticcio. Il Governo prima punta il dito contro le disastrose condizioni di insegnamento a Scampia e poi ritratta. Conte e la ministra Azzolina nella conferenza stampa sulla scuola parlano di Napoli e di Scampia e parlano di una scuola in un appartamento e si impegnano ad offrire nuove possibilità e nuovi spazi ai ragazzi della periferia napoletana. Ma la VIII Municipalità insorge: “A quale scuola fa riferimento il premier. Basta usare il nome di Scampia come esempio negativo”. E il presidente della Municipalità chiede al presidente del Consiglio: “La sua fonte”. A questo punto il Governo fa marcia indietro. In serata Fonti del Ministero dell’Istruzione precisano che l’esempio di Scampia non era corretto. Si tratta invece – viene sottolineato dal ministero di Viale Trastevere – di situazioni esistenti, ma in altri territori della stessa provincia, ad alta densità abitativa, e in altre aree del Paese. “Una precisazione dovuta per correttezza nei confronti della comunità scolastica e della municipalità di Scampia“, precisano le fonti.

Ecco la cronaca della giornata e il susseguirsi delle dichiarazioni.



La ministra Azzolina: “A Scampia scuola in un appartamento, mai più”

A citare il caso di Scampia è stata proprio la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina: “Nel Paese ci sono 40mila edifici scolastici, 8mila autonomie scolastiche, ho scuole in appartamento a

Conte: “Nuove opportunità per la scuola a Scampia”

“Io credo che il sistema Italia se ci si mette, anche se il tempo è poco, può organizzare nuovi locali e spazi. La scuola deve essere come si deve. Dobbiamo tentare di offrire ai ragazzi del quartiere

Scuola, Azzolina: “Faremo lezioni anche in cinema, musei, teatri e parchi” in riproduzione….

La Municipalità: “Il premier ci dica qual è questa scuola”

“La scuola-appartamento di Scampia? Non so a cosa facciano riferimento e dove abbiano visto queste cose, anzi sarebbe importante conoscere la fonte e il presidente Conte dovrebbe chiarirlo”. A instillare il dubbio sulle affermazioni della ministra è Apostolos Paipais, presidente dell’Ottava Municipalità di Napoli (Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia). “Bisogna smetterla – attacca duro Paipais – di parlare di Scampia come se fosse il male assoluto, o perché magari si guardano le serie come Gomorra, ma bisogna parlare anche di tutto quello che con difficoltà si fa sul territorio, non solo su quello di Scampia: dobbiamo ricordare che Scampia fa parte di un Municipio fatto di 4 quartieri, il cui totale fa circa 100mila abitanti. In questi territori complessi ci sono tante eccellenze”. Tra queste Paipais cita proprio quelle “scolastiche” e la “grossa rete fatta di scuole di eccellenza, parrocchie, associazioni sportive. E’ inutile etichettare sempre Scampia con la parte negativa, iniziamo a parlare della parte positiva”.





Fonte