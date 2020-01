Il cervello si rigenera

Ogni giorno “va a caccia di cervelli” per scoprire i segreti della longevità. E tenendo migliaia di neuroni “sotto stretto controlo” ha scoperto che il cervello può rimanere giovane anche a 90 anni. Anziani che perdono solo qualche colpo, dimenticando qui e lì qualche cosa, potrebbero sfidare molti ventenni. E vincere. Perché il cervello si rigenera nel tempo. Ne è convinta49 anni, toscana, che nel suo suo studio della Columbia University di New York, dove insegna Neurobiologia e Psichiatria, racconta con entusiamo il suo lavoro.

“Il nostro cervello continua a produrre nuovi neuroni per tutta la vita e questa è una capacità unica dell’uomo, assente nei roditori e nei primati”, spiega Boldrini.

Finora si pensava che nel cervello adulto non si formassero nuovi neuroni, ma ora, diversi studi è stato dimostrato il contrario. Fra questi c’è quello di Boldrini. “Si è visto che gli anziani sono emotivamente e cognitivamente più capaci di quanto si credesse: possono produrre migliaia di nuovi neuroni, al pari dei giovani, e nel loro cervello il volume della struttura che controlla le emozioni, chiamata ippocampo, equivale a quello caratteristico di un cervello giovane. L’unica differenza è la vascolarizzazione, meno diffusa nel cervello anziano », spiega Boldrini. Conclusioni di uno studio che Boldrini ha pubblicato pochi mesi fa sulla rivista scientifica Cell.

La riserva di neuroni

Questa studiosa made in Italy e il suo gruppo di ricerca hanno passato giornate intere, mesi, a contare le riserve di neuroni immaturi pronte ad agire a 16 anni come a 80. Sapevamo già che il cervello dei topi continua a produrre nuovi neuroni in età avanzata ma non che cio’ accadesse anche nell’uomo. E questa strada aperta da Boldrini potrebbe nel tempo portare a nuove terapie per le malattie neurodegenerative come l’Alzheimer. O per capire come mai alcune persone si ammalano di depressione e altre no. Per portare avanti i suoi studi Boldrini ha deciso di lasciare l’Italia e di lavorare alla Columbia University, dove esiste una banca di oltre 5000 cervelli conservati sotto zero. E li’ è iniziato un lungo lavoro. Iniziando come prima cosa ad analizzare i cervelli senza patologie di donatori di età tra i 14 e i 79 anni.

“La neurogenesi avviene così: prima di diventare neuroni adulti, le staminali neurali attraversano diversi stadi. In ogni stadio di maturazione esprimono una proteina diversa. Grazie ad anticorpi che si attaccano selettivamente sulle diverse proteine e diventano fluorescenti, possiamo individuare i neuroni nelle loro fasi intermedie di formazione. E abbiamo visto che nell’ippocampo, area cruciale per l’apprendimento e il consolidamento della memoria, in ogni momento della vita tra 14 e 79 anni i neuroni immaturi sono in numero costante: circa 30.000”. E questo che cosa dimostra? “Siccome questi neuroni rimangono nel loro stato per poche settimane, significa che li rigeneriamo di continuo. Anche verso gli ottant’anni”, spiega Boldrini.

Anziani e “attivi”

Questa ricerca aiuta così a capire come mai alcune persone, anche molto anziane, estremamente “attive” da un punto di vista intellettuale. Ma va detto che anche le persone più attive a età avanzata perdono comunque qualche colpo. La memoria cala per tutti, anche in chi è estremamente lucido anche in tarda età. Come mai visto che il cervello si rigenera? “L’unica differenza è la vascolarizzazione. Nel corso delle nostre analisi, abbiamo visto che con l’età diminuiscono i capillari che nutrono i neuroni. Questo porta quindi a un rallentamento delle capacità cognitive. È una cosa che ci si poteva aspettare, ma non era ancora stata individuata in modo così preciso”.

Le altre ricerche sul cervello

Ma non tutti i ricercatori condividono l’idea che il cervello si rigeneri nel tempo: uno studio della University of California, pubblicato su Nature, sostiene il contrario. “Non è cosi’. Nel 1998 uno studio svedese su malati terminali tra 50 e 70 anni ha inoculato nelle staminali neurali una sostanza chimica tracciante. La stessa sostanza, detta BrdU, è stata trovata in neuroni adulti tempo dopo la morte. Questo significa che erano neuroni generati ex novo. Inoltre una ricerca successiva del 2014, del Karolinska Institut, ha stimato che nell’ippocampo produciamo circa 700 nuovi neuroni al giorno. Noi abbiamo studiato cervelli del tutto sani, di donatori che al momento della morte non avevano alcun segno di declino cognitivo o demenza e non avevano preso farmaci con effetti sul cervello. Tutte queste ricerche hanno potuto evidenziare che il cervello si rigenra. Non si conosce bene, invece, la condizione dei cervelli esaminati nello studio dell’University of California che sostiene il contrario. Fra l’altro, la ‘Brain bank’ della Columbia University che ho usato per arrivare alle mie conclusioni, è quella che ha più informazioni diagnostiche e anagrafiche sui donatori. Inoltre nello studio di Nature si sono studiate sezioni di 30 micron di un organo come l’ippocampo che è lungo 4 centimetri: se non si trovano nuovi neuroni analizzando una parte così ridotta dell’ippocampo, non è detto che non ci siano”.



La Brain bank

E’ proprio per la sua passione per il cervello umano che Boldrini è venuta negli Usa. E a scelto di lavorare alla Columbia per poter accedere alla “Brain bank”. Ci porta in una stanza, accanto al suo studio, dove giovani ricercatrici lavorano al microscopio. Sul tavolo ci sono decine di provette pronte a essere esaminate. Per studio di questo tipo servono molti dati. “Qui – racconta ancora Boldrini – si può studiare il cervello al microscopio. In Italia era difficile. I colleghi mi dicevano che secondo una legge regia si poteva analizzare solo a scopo diagnostico. Non per fare ricerca. Non volevo fermarmi e per questo sono partita per gli Usa. Sapevo che alla Columbia John Mann aveva una straordinaria collezione di cervelli”.



Alzheimer e depressione

Ora Boldrini punta a approfondire la sua ricerca e a cercare applicazioni mediche. E si concentrerà molto su Alzheimer e depressione. “Confronteremo questi cervelli sani con quelli affetti da Alzheimer e declino cognitivo. Le differenze – conclude sorridendo – potrebbero suggerirci nuovi target per farmaci che al momento non esistono; Siamo solo all’inizio”. Poi saluta velocemente. Ha poco tempo, altri cervelli la attendono.