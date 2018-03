La sciatrice e il calciatore, Lara Gut: "Behrami mi ha cambiato la vita"

Lara Gut (ap)

ROMA – È scoppiato un nuovo amore nel mondo dello sport professionistico. A sorpresa, in un lungo post su Facebook, la campionessa di sci svizzera, Lara Gut, ha dichiarato di essere innamorata del calciatore Valon Behrami, centrocampista dell’Udinese e della nazionale elvetica. 32 anni lui, 26 lei, Lara e Valon erano, da qualche tempo, al centro di un gossip. Soprattutto dopo la separazione di Behrami dalla moglie. La Gut, vincitrice nel 2016 di una coppa del mondo e di una medaglia di bronzo in discesa, alle Olimpiadi di So?i, al termine, quest’anno, di una stagione deludente, ha deciso di mettere fine alle voci. “Negli anni passati- scrive sul social network -ho spesso avuto una sensazione di incompletezza e ho sempre pensato che fosse legato al mondo dello sci. Quest’inverno ho scoperto quale fosse il tassello mancante e non aveva nulla a che vedere con lo sport: si chiama amore”.

“Con Valon – ha aggiunto – ho scoperto la forza di essere in due”. L’annuncio della Lara innamorata, e non poteva essere altrimenti, è sulle prime pagine dei giornali svizzeri. Un po’, come a suo tempo lo fu, su quelli americani, la liasion tra il golfista Tiger Woods e un’altra stella dello sci, Lindsay Vonn. Una storia, peraltro, già finita. Comunque vada la storia tra la Gut e Behrami gli svizzeri, che mai avevano amato del tutto la campionessa ticinese, ritenendola un po’ supponente, troppo protetta dalla famiglia, oggi scoprono una ragazza schietta, che non ha il timore di rendere pubblici i suoi sentimenti. E sta a vedere che, grazie a Valon, la giovane campionessa ritroverà, sugli sci, lo smalto degli anni passati.