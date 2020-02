La possibile scaletta del concerto dei Jonas Brothers al Mediolanum Forum di Milano il 14 febbraio 2020.

L’attesa è finalmente terminata. Dopo 10 anni di speranze e illusioni, i Jonas Brothers non solo sono tornati insieme, ma sono anche pronti a festeggiare il proprio San Valentino come meglio non si poteva: con un concerto in Italia, la Mediolanum Forum di Assago (Milano).

Un ritorno quello dei fratelli Jonas che tantissimi fan nel nostro paese aspettavano e sognavano con ansia da davvero tantissimo tempo. Ecco la possibile scaletta del live del 14 febbraio 2020.

La scaletta dei Jonas Brothers a Milano

Questa la possibile setlist del concerto dei Jonas, stando a quanto si è potuto ascoltare nei precedenti live del tour:

Rollercoaster – S.O.S. – Cool – Only Human – Strangers – That’s Just the Way We Roll – Fly with Me – What a Man Gotta Do – Used to Be – Hesitate – Gotta Find You – Jealous – Cake by the Ocean – Comeback – When You Look Me in the Eyes – I Believe – Mandy – Love Bug – Year 3000 – Burnin Up – Sucker



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/JonasBrothers

Jonas Brothers: il ritorno in Italia

Sarà dunque una scaletta ricca di tutti i loro più grandi successi quella presentata a Milano. Gruppo nato nel 2004, i JB hanno pubblicato finora cinque album nella loro carriera, e hanno raggiungo un successo planetario grazie alla partecipazione ad alcune serie su Disney Channel.

Dopo qualche anno di separazione, sono tornati insieme nel 2009, mettendo da parte i rispettivi progetti solisti. Tra l’altro, nel frattempo si sono anche sposati e la notizia più fresca di questi ultimi giorni è la probabile dolce attesa della signora Joe Jonas, Sophie Turner. Un motivo in più per festeggiare al meglio con tutti i propri fan italiani nella giornata più amabile dell’anno, quella di San Valentino.

Di seguito il video di What a Man Gotta Do:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/JonasBrothers