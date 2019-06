Ed Sheeran in concerto, la scaletta: ecco le canzoni che dovrebbero far parte degli spettacoli del noto cantante britannico in Italia.

Sale la febbre per Ed Sheeran. Il cantante dai capelli rossi, uno degli artisti più popolari (e ricchi) degli ultimi dieci anni, è pronto a far ballare l’Italia con tre concerti leggendari.

Le date italiane previste dal suo tour europeo lo vedono protagonist a Firenze venerdì 14 giugno per il Firenze Rocks, allo Stadio Olimpico di Roma domenica 16 giugno e infine a Milano, Stadio San Siro, mercoledì 19 giugno. L’attesa è tanta e, per farla crescere, andiamo a spulciare la probabile scaletta dei tre eventi.

Ed Sheeran in concerto: la scaletta

Si tratta solo di ipotesi e congetture finora. Ed non è solito riproporre fedelmente la stessa scaletta in ogni show. Ma di certo, dando un’occhiata a quanto accaduto nelle sue altre recenti date, un quadro realistico di quello che sarà il suo show possiamo averlo.

Ed Sheeran

Di seguito l’intera possibile scaletta:

Castle on the Hill

Eraser

The A Team

Don’t / New Man

Dive

Bloodstream

I Don’t Care

Tenerife Sea

All of the Stars / Hearts Don’t Break Around Here / Kiss Me / Give Me Love

Galway Girl

Poor Wayfaring Stranger / I See Fire

Thinking Out Loud

Photograph

Perfect

Nancy Mulligan

Sing

Shape of You

You Need Me, I Don’t Need You

I concerti in Italia di Ed

Come si può ben vedere, dello show dovrebbe far parte uno degli ultimi due singoli di Ed, I Don’t Care, mentre non ci dovrebbe essere spazio per Cross Me, un brano destinato realisticamente più a un pubblico d’Oltreoceano.

Ad ogni modo, la febbre continua a salire, ma il countdown sta per giungere al termine. Tra poco il cantautore sarà di nuovo protagonista in Italia e c’è da scommettere che, qualunque sia la scaletta proposta, lo spettacolo varrà il prezzo del biglietto.

Di seguito il video di Perfect di Ed Sheeran: