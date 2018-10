J-Ax ha aperto al Fabrique il tour per i 25 anni di carriera. Con lui Dj Jad per l’atteso ritorno degli Articolo 31.

La lunga attesa per J-Ax al Fabrique è stata ben ripagata. Il primo appuntamento del J-Ax 25 – Live del 15 ottobre è stato un successo. Con questa serie di concerti il rapper milanese festeggia i suoi primi venticinque anni di carriera, ripartendo dal Fabrique, lì dove tutto era cominciato.

Nel corso della serata non sono mancate le sorprese, tra l’apertura con i rapper Danti e Grido (fratello di J-Ax nonché ex membro dei Gemelli DiVersi), il momento con Paola Turci, con cui ha cantato Fuck You, e la presenza di altri ospiti quali The Styles e Il Cile. Ma l’attesa era tutta per un solo uomo: Dj Jad e il ritorno degli Articolo 31.

J-Ax al Fabrique: il ritorno degli Articolo 31

La presenza di Dj Jad era stata annunciata qualche settimana fa, ed è forse il motivo principale dei dieci sold out registrati da J-Ax in pochissimi giorni. Ma l’effetto è stato in un certo qual modo lo stesso di sorpresa, mista a nostalgia e grande voglia di scatenarsi con le maggiori hit del duo hip hop più amato di fine anni Novanta-inizio Duemila. Nei medley dedicati agli Articolo hanno trovato spazio grandi hit come Domani smetto o La mia ragazza mena ma anche brani meno conosciuti come Due su due o Un urlo, tra gli scratch del dj e l’estasi del pubblico presente.

J-Ax al Fabrique: la scaletta del 15 ottobre

Di seguito la scaletta del primo grande evento al Fabrique:

1 – Medley: Rap and Roll, Miss e Mr. Hide, Aqua nella squola, Ribelle e basta

2 – Medley: Snob, L’uomo col cappello, Vecchia scuola

3 – Non è un film

4 – Gente che spera

5 – Fuck You

6 – Piccoli per sempre

7 – Medley: Deca Dance, Immorale, Più stile

8 – Dentro me

9 – Altra vita

10 – Il bello di essere brutti

11 – Uno di quei giorni

12 – Medley: Italiana, Vorrei ma non posto, Senza pagare

13 – Medley: Spirale ovale, Domani smetto

14 – Medley: Un urlo, Non c’è rimedio, La fidanzata, Latin Lover, 2030

15 – Tranqui Funky

16 – Domani

17 – Il funkytarro

18 – La mia ragazza mena

19 – L’italiano medio

20 – A pugni col mondo

21 – Due su due

22 – Ohi Maria

23 – Intro

24 – Maria Salvador

25 – Tutto tua madre

Di seguito il video di Tutto tua madre, ultimo singolo di J-Ax: