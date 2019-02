Il tour 2019 di Emma Marrone ha preso il via da Bari: ecco la scaletta del primo appuntamento.

Emma Marrone è tornata a regalare emozioni ai suoi fan! La cantante salentina, che di recente ha duettato con i Thirty Seconds to Mars, ha iniziato il 15 febbraio 2019 il suo nuovo tour nei palazzetti italiani per promuovere la Boom Edition del suo ultimo album, Essere qui.

Carica e grintosa come sempre, la voce di Mi parli piano è stata protagonista di uno show indimenticabile per tutti i presenti, scatenandosi sulle note dei suoi più grandi successi e sorprendendo il pubblico con alcune chicche imperdibili. Scopriamo insieme la scaletta di questo primo appuntamento del tour!

Emma Marrone, tour 2019: la scaletta

Per la prima data del tour di Emma c’era grandissima attesa. Ormai la cantante può infatti vantare un numero di canzoni molto importante: far rientrare tutti i suoi successi in una sola serata è diventato difficile. Qual è stata la scelta dell’artista? Avrà fatto fuori qualche classico per metter dentro brani più recenti?

EMMA MARRONE VENEZIA 2018

Spulciamo insieme la scaletta della data di Bari che, ovviamente, non sarà uguale a tutte le altre del tour, ma che potrà dare un’idea su cosa aspettarsi:

1 – Effetto domino

2 – Le ragazze come me

3 – Occhi profondi

4 – Trattengo il fiato

5 – Nucleare

6 – Sorrido lo stesso

7 – Schiena (acustica)

8 – Nel posto più lontano (acustica)

9 – Coraggio (acustica)

10 – Portami via da te

11 – L’amore non mi basta

12 – Non è l’inferno

13 – Le cose che penso

14 – Mondiale

15 – Resta ancora un po’

16 – Arriverà l’amore

17 – Calore

18 – Sarò libera

19 – Amami

20 – Quando le canzoni finiranno

21 – L’isola

22 – Mi parli piano

23 – Luna e l’altra

24 – Incredibile voglia di niente

25 – Malelingue

26 – Sottovoce

27 – Medley di Cercavo amore e La mia città

28 – Il paradiso non esiste

29 – Inutile canzone

Emma Marrone tour 2019: il post su Instagram

Una data ricca di canzoni ed emozioni, dunque, quella di Bari per Emma. Tanta l’energia accumulata in una sola sera, come dimostrato anche dal bel post di ringraziamento caricato dall’artista sul proprio Instagram:

La tournée adesso proseguirà con altri otto imperdibili appuntamenti. Ecco il riepilogo delle date:

16 febbraio al PalaCalafiore di Reggio Calabria

18 febbraio al Palasele di Eboli (SA)

20 febbraio al Modigliani Forum di Livorno

22 febbraio al PalaPrometeo di Ancona

23 febbraio all’Unipol Arena di Bologna

26 febbraio al Mediolanum Forum di Milano

27 febbraio al PalaGeorge di Montichiari (BS)

1° marzo al Palazzo dello Sport di Roma