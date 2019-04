Laura Pausini e Biagio Antonacci, la scaletta del tour: ecco le canzoni che sicuramente non mancheranno durante i concerti negli stadi.

Le festività pasquali sono terminate e per Laura Pausini e Biagio Antonacci è il momento di tornare a ragionare sul tour congiunto che li vedrà protagonisti negli stadi italiani nell’estate del 2019.

A quanto pare i due artisti sono alle prese con le grandi difficoltà di una scaletta da costruire partendo da una base discografica enorme e ricca di successi. Tuttavia, ci sono già le prime indicazioni sulle canzoni che di certo non mancheranno. Ecco quali sono.

Laura Pausini e Biagio Antonacci: la scaletta del tour 2019

Il tour, che prenderà il via il 26 giugno dallo stadio San Nicola di Bari, arriverà fino all’inizio di agosto. Ci saranno ovviamente in scaletta le canzoni più importanti di entrambi gli artisti, ma non si esclude che i due possano anche scambiarsi i pezzi o magari mischiarli in medley da cantare insieme.

Presenti certamente i due duetti che hanno accompagnato la promozione di questa serie di concerti: Il coraggio di andare e In questa nostra casa nuova. Ma a quanto pare è certa anche l’interpretazione da parte di Laura Pausini di Se tornerai, brano di Biagio pubblicato all’interno dell’album 9/NOV/2001.

Laura Pausini

I consigli dei fan

A quanto pare a ispirare questo brano a Laura Pausini sarebbe stato un fan che le ha chiesto esplicitamente di cantarla. Intervenuto in risposta alla richiesta, Biagio ha scritto: “Mi ha detto Laura ‘La canterò’“. Pochi minuti dopo è arrivata la conferma della stessa Pausini: “Non esiste al mondo che non faccio Se tornerai“.

Un input che ha dato il via a una serie di richieste incredibile da parte dei fan dei due artisti, tra grandi classici dei loro repertori e brani più di nicchia. Quale la prossima ad essere accolta dall’accoppiata di cantanti più amata d’Italia?

Di seguito il video di Il coraggio di andare: