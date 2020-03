View this post on Instagram

Come promesso, ecco il video che riassume le 3 telefonate con i soci del mio fan club, con i quali abbiamo iniziato a fare la scaletta del concerto di #pausinibeme, cioè la festa del fan club ufficiale! Scoprite in questo video le prime 3 canzoni che canterò! Ma attenzione perché domani vi spiego come sceglieremo anche le prossime insieme! Per ora però fatemi sapere se le prime 3 scelte dai ragazzi che ho chiamato vi piacciono! Il concerto del raduno BeMe è il 5 settembre 2020 al PalaPau di Faenza (Ra), insieme a @radioItalia! Info e rinnovi ➡️ Laura4U.com Como os prometí, aquí tenéis el vídeo que resume las 3 llamadas telefónicas con los miembros de mi club de fans, con quienes hemos empezado a hacer la lista de canciones para el concierto #pausinibeme, la fiesta oficial del club de fans. ¡En este vídeo descubriréis las primeras 3 canciones que cantaré! ¡Atención! mañana os explicaré cómo elegiremos las próximas canciones. Mientras tanto, contadme si las canciones elegidas por los chicos os gustan. El concierto BeMe será el próximo 5 de septiembre de 2020 en el PalaPau de Faenza (Ra), junto a @radioItalia. Info y renovaciones ➡️ Laura4u.com As I promised, here is the video that resumes the 3 calls with the member of my fan club with whom I started to give life to the setlist of the #PausiniBeMe concert, that is the official fan club party! Watch the video to discover the first 3 songs I will sing! And get ready because tomorrow I will tell you a new way to choose the next ones! By the way, let me know if you like these first 3 songs chosen by the fans. The concert of the meeting Be Me will be on the 5th of September at PalaPau in Faenza with Radio Italia. Info and renewal ➡️ Laura4u.com