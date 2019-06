La scaletta di Phil Collins nel concerto di Milano del 17 giugno: tutte le possibili canzoni cantate dall’ex Genesis, per l’unica data italiana del suo Still Not Dead Yet Tour.

Phil Collins è pronto a gridare all’Italia: “Non sono ancora morto“. Il 17 giugno 2019 arriva a Milano l’ex leader dei Genesis per l’unica data italiana del suo tour Still Not Dead Yet.

Un concerto molto atteso dalle sue schiere di fan numerosissime, che abbracciano un arco generazionale piuttosto vasto, data la carriera duplice, o meglio triplice, dell’artista inglese. Andiamo a scoprire insieme quale potrebbe essere la sua scaletta per questo grande evento.

Phil Collins a Milano: il concerto

La location è tradizionale: il Mediolanum Forum d’Assago. Si mantiene al chiuso anche in una data tutto sommato estiva il buon Phil, che d’altronde non può rischiare d’incorrere in contrattempi come possibili temporali improvvisi.

Anche perché se la sua carriera è frenata d’improvviso, costringendolo a utilizzare uno humor nero molto british per il titolo del suo tour, un motivo c’è. Da tempo l’artista è ormai costretto a combattere con un problema di salute che gli impedisce di suonare la batteria e lo costringe a cantare da seduto.

Ma la passione per la musica è più forte di qualunque guaio fisico. E allora eccolo di nuovo qui, pronto a regalare perle intramontabili a migliaia di fan italiani.

La scaletta del concerto

La setlist dell’attesa esibizione di Phil Collins non è ovviamente stata resa disponibile. Tuttavia, è possibile cercare di carprirla prendendo ispirazione dalle altre date europee del tour dell’artista.

Tra i suoi classici non mancheranno pezzi come Another Day in Paradise e In the Air Tonight, ma anche brani relativi al periodo Genesis, come Follow You Follow Me e Invisible Touch dovrebbero trovare posto.

Di seguito la scaletta della data del 15 giugno ad Hannover:

Against All Odds (Take a Look at Me Now)

Another Day in Paradise

Hang in Long Enough

Don’t Lose My Number

Throwing It Alla Away

Follow You Follow Me

I Missed Again

Who Said I Would

Separate Lives

Drum Trio

Something Happened on the Way to Heaven

You Know What I Mean

In the Air Tonight

You Can’t Hurry Love

Dance into the Light

Invisible Touch

Easy Lover

Sussudio

Take Me Home

