I Thegiornalisti arrivano al Circo Massimo in concerto: ecco le canzoni che suoneranno e tutte le informazioni su questo appuntamento.

I Thegiornalisti ritornano a suonare dal vivo al Circo Massimo per la gioia dei fan. Il gruppo romano, infatti, intratterrà il suo fedele pubblico con un appuntamento musicale in uno dei luoghi più iconici e caratteristici della Città Eterna.

Ecco tutte le informazioni su questo attesissimo appuntamento musicale che si terrà nella Capitale, nonché la scaletta che sarà presentata dalla band di Tommaso Paradiso.

Thegiornalisti: concerto al Circo Massimo di Roma

I Thegiornalisti saranno in concerto al Circo Massimo di Roma il 7 settembre 2019. Il gruppo, capitanato da Tommaso Paradiso, si esibirà nella storica location sull’Aventino.

Per i ragazzi è un sogno che prende forma e realtà, vista la prestigiosa location. In questa occasione, infatti, Tommaso – insieme ad Marco Musella e Marco Primavera, festeggeranno il successo sia dell’album Love che del relativo tour.

Un album – uscito nel 2018 – molto fortunato, visto che ha venduto più di 500 mila copie. Il concerto inizierà alle 21. All’evento, parteciperanno anche tanti ospiti, amici di Tommaso e del suo gruppo, da Elisa a Takagi e Ketra.

Thegiornalisti: brani concerto a Roma

Ecco la possibile scaletta che potrebbe essere suonata dai Thegiornalisti durante la tappa al Circo Massimo di Roma:

L’ultimo giorno della Terra

Senza

Vieni e cambiami la vita

Love

Il tuo maglione mio

Una casa al mare

Controllo

Sold Out

Io non esisto

La gatta e la luna

Da sola / In the night

Encore

Fatto di te

Zero stare sereno

Milano Roma

Questa nostra stupida canzone d’amore

Proteggi questo tuo ragazzo

House

Tra la strada e le stelle

New York

Riccione

Completamente

Felicità puttana

Il biglietto del concerto dei Thegiornalisti è a posto unico e ha un costo di 40,50 euro.

