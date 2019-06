Francesco De Gregori: la scaletta del tour estivo De Gregori & Orchestra – Greatest Hits Live.

Il tour estivo di Francesco De Gregori con l’orchestra è partito l’11 giugno dalle Terme di Caracalla a Roma, sotto un cielo stellato pronto ad accogliere le note magiche della sua musica.

Un evento straordinario che è stato giustamente celebrato da tutti i fan del grande cantautore romano, e non solo. Andiamo a scoprire la scaletta di questo tour dedicato ai suoi grandi classici in una veste molto diversa dall’originale.

Le dichiarazioni di Francesco De Gregori sul tour con l’orchestra

Il cantautore ha spiegato il motivo dell’assenza di brani storici come W l’Italia dalla scaletta, in un’intervista rilasciata all’Ansa. A quanto pare, ha voluto lasciar fuori la politica dalla sua esibizione.

I brani scelti sono quelli però che più si sono riusciti ad adattare a una nuova veste, quella con l’orchestra: “Le canzoni sono qualcosa di vivo, non si può pensare che rimangano inalterate nel tempo. La musica è liquida, cambia. Sta nell’onestà dell’interprete riconoscere i cambiamenti avvenuti e non imporre il restauro di un tabernacolo“.

Il Principe ha quindi spiegato che ogni artista deve lasciarsi a un certo punto tentare dal suono orchestrale, perché con l’orchestra tutto si trasforma e si scoprono potenzialità mai afferrate prima. Impossibile dargli torto.

Francesco De Gregori

La scaletta dei concerti di Francesco De Gregori

Come detto, mancano brani in qualche modo collegabili con l’attualità politica italiana. Ci sono però molti dei grandi classici dell’artista, in una scaletta che dovrebbe rimanere invariata per quasi tutto il tour. Ecco le diciannove canzoni scelte da De Gregori:

O Venezia che sei la più bella

Generale

Il cuoco di Salò

La storia

Pablo

Due zingari

La leva calcistica della classe ’68

Un guanto

Sempre e per sempre

Bufalo Bill

La valigia dell’attore

Santa Lucia

Alice

La donna cannone

Vai in Africa, Celestino!

Pezzi di vetro

Cardiologia

L’abbigliamento di un fuochista

Titanic

Ascoltiamo insieme La donna cannone: