J-Ax e gli Articolo 31: la scaletta dei concerti del tour estivo nei festival italiani del leggendario duo dell’hip hop italiano.

Dopo la reunion per i 25 anni di carriera di J-Ax con la residency al Fabrique degli scorsi mesi, gli Articolo 31 sono tornati in giro per l’Italia in questa estate 2019, facendo emozionare il pubblico dei grandi festival.

Già sono andate in scena diverse tappe, ma molte mancano ancora al fitto calendario di appuntamenti dello Zio dell’hip hop e del suo fido compare di scratch. Andiamo a scoprire insieme la scaletta del loro imperdibile show.

La scaletta dei concerti di J-Ax e degli Articolo 31

Riguardo la scaletta dei prossimi appuntamenti di J-Ax e degli Articolo 31 non abbiamo ancora la certezza, ma è facile ipotizzare che possa basarsi con quella andata in scena nei precedenti appuntamenti di Treviso e Bologna.

Andiamo a scoprire insieme la scaletta di J-Ax e degli Articolo 31:

Rap & Roll/Miss e Mr. Hide/Aqua nella scuola/Ribelle e basta

Snob/L’uomo col capello/Vecchia scuola

Non è un film

Gente che spera

Fuck You

Piccoli per sempre

Deca Dance/Immorale/Più stile

Dentro me

Altra vita

Il bello di esser brutti

Uno di questi giorni

Italiana/Vorrei ma non posto/Senza pagare

Spirale ovale/Domani smetto

Un urlo/Non c’è rimedio/La fidanzata/Latin lover/2030

Tranqi funky

Domani

Il funkytarro

La mia ragazza mena

L’italiano medio

A pugni col mondo

Due su due

Ohi Maria

Intro

Maria Salvador

Tutto tua madre

J-Ax

J-Ax: le canzoni degli Articolo dominano la scaletta

Come si può facilmente dedurre, rispetto agli show del Fabrique stavolta il momento Articolo non è relegato all’ultima parte dei concerti, ma è anzi l’assoluto protagonista della setlist.

Si tratta infatti più di un concerto degli Articolo 31 che di quello del solo J-Ax. Il repertorio classico del duo, quello anni 1993-2003, la fa da padrona con tutte le hit più famose e amate del gruppo, mentre J-Ax si tiene solo alcuni dei suoi brani migliori messi nero su bianco da solista.

Il momento J-Ax/Fedez è relegato a un solo medley composto da tre brani nemmeno tanto amati dai fan dello Zio, e addirittura, stando alla scaletta di Bologna, manca Ostia Lido, la hit estiva 2019 di Ax.

Insomma, se si è dei fan degli Articolo 31 non c’è rischio di rimanere delusi: DJ Jad e J-Ax sono tornati e sono più affiatati che mai.

Di seguito il video di Domani smetto: