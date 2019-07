Eros Ramazzotti, la scaletta dei concerti del Vita ce n’è World Tour 2019: ecco le canzoni scelte dal cantautore per le date italiane.

Dopo aver rotto il ghiaccio al Lucca Summer Festival, Eros Ramazzotti prosegue la sua scia di concerti estivi in Italia. Chiuso un periodo in cui si è parlato di lui soprattutto per il gossip, il cantautore è adesso pronto a prendersi le proprie rivincite e a fare quello che meglio gli riesce: emozionare i suoi fan.

Accompagnato da Luca Scarpa al piano, Giovanni Boscariol alle tastiere, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco e Corey Sanchez alle chitarre, Eric Moore alla batteria e Scott Paddock al sax, il cantante romano è pronto a far risplendere di nuovo tutto il meglio del suo repertorio. Ecco la scaletta preparata per questi concerti.

Eros Ramazzotti in concerto: la scaletta

Nella setlist sono entrati ovviamente i grandi successi che ne hanno decretato la fama mondiale, ma anche le canzoni più belle del nuovo album Vita ce n’è. Ovviamente per le date del tour potrebbero esserci delle variazioni in scaletta, ma in linea di massima le canzoni dovrebbero essere quelle già presentate a Lucca. Spulciamo insieme la setlist:

Vita ce n’è

Per il resto tutto bene

Stella gemella

Favola

Ho bisogno di te

Terra promessa

Dove c’è musica

L’ombra del gigante

Un attimo di pace

Un’emozione per sempre

Quanto amore sei

I Belong to You

In primo piano

Adesso tu

L’aurora

Una storia importante

L’uragano Mary

Siamo

Un’altra te

Più che puoi

Se bastasse una canzone

Per le strade una canzone

Fuoco nel fuoco

Cose della vita

Musica è

Nati per amare

Per me per sempre

Più bella cosa

Eros Ramazzotti

Vita ce n’è World Tour 2019

Messosi alle spalle l’operazione alle corde vocali e l’uragano della rottura con la moglie Marica, Eros è tornato regolarmente a esibirsi l’11 luglio a Locarno, in Svizzera, e ha fatto l’esordio estivo in Italia il 16 luglio a Lucca.

Dopo l’esibizione di Nichelino, Eros si farà un bel tour europeo, prima di tornare da noi tra la agosto e settembre con tre date a Taormina, tre all’Arena di Verona e tanti concerti nei palazzetti. Il peggio è passato e finalmente la musica è tornata a risuonare nella vita di Ramazzotti. Ed è questa la cosa più importante.

Ecco la versione originale di Musica è: