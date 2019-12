Modà in concerto: la scaletta degli spettacoli dal vivo della band di Kekko Silvestre per il tour in supporto all’album Testa o croce.

I Modà hanno dato il via al nuovo tour nei palazzetti italiani, in supporto al nuovo album Testa o croce. Al centro di questi concerti, ovviamente, ci sono proprio le canzoni di questo ultimo disco in studio.

Andiamo a scoprire i brani scelti da Kekko Silvestre e compagni per la scaletta degli spettacoli dal vivo della formazione milanese.

La scaletta dei concerti dei Modà

Il nuovo tour dei Modà è partito con una data zero a Jesolo. Ecco la scaletta di questa primissima serata, che verrà riproposta, probabilmente con qualche variazione, nel corso delle prossime esibizioni del gruppo di Kekko Silvestre:

Una vita non mi basta – Quel sorriso in volto – Quelli come me – Per una notte insieme – Guarda le luci di questa città – Non respiro – Puoi legerlo solo di sera – Tappeto di fragole – Sono già solo – Come un pittore – Salvami – Gioia – Arriverà – Dimmelo – La notte



Modà

Modà in tour: tutte le date

Al via il 2 dicembre 2020, il tour della band milanese, che ha da poco rilasciato il singolo Puoi leggerlo solo di sera, farà approdare il gruppo in tutte le più importanti città italiane, con una serie di date che si diveranno tra la fine del 2019 e la primavera del 2020.

Ecco il calendario completo:

2 dicembre all’Unipol Arena di Bologna

4 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

7 dicembre al Brixia Forum di Brescia

8 dicembre al Pala Alpitour di Torino

11 dicembre al Mandela Forum di Firenze

14 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma

6 marzo al Pal’Art Hotel di Acireale (Catania)

7 marzo al Pal’Art Hotel di Acireale (Catania)

10 marzo al PalaSele di Eboli (Salerno)

13 marzo al PalaFlorio di Bari

14 marzo al PalaFlorio di Bari

17 marzo al Palasport di Reggio Calabria

20 marzo al Palazzo dello Sport di Roma

24 marzo all’RDS Stadium di Genova

28 marzo al Mediolanum Forum di Assago

29 marzo al Mediolanum Forum di Assago

2 maggio all’Arena di Verona

Di seguito il video di Quel sorriso in volto: