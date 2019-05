La maratona di idee

I CAMBIAMENTI associati alle nuove tecnologie stanno portando delle evoluzioni anche nel settore della cura alla persona, trasformando il concetto di salute e di benessere. Ma come può il settore assicurativo sostenere e facilitare questa evoluzione? Come è possibile costruire una solida strategia di innovazione che promuova il cambiamento culturale e supporti i cittadini? Domande alle quali proverà a dare delle risposte concrete la Fondazione Ania, venerdì 24 e sabato 25 maggio.

H-ack Health sarà una maratona di idee che realizzata con la collaborazione di H-FARM nella sede di Ca’ Tron (Treviso) e coinvolgerà per 24 ore ragazzi provenienti da tutta Italia, che si sfideranno nell’ideazione di soluzioni innovative per un’evoluzione “tecnologica” del mondo salute. I concorrenti potranno scegliere di confrontarsi su due differenti tipologie di “sfide”: la prima riguarderà l’approccio sempre più “Human centric”, con la persona messa al centro di un sistema basato sui servizi offerti per la salute, mentre la seconda sfida sarà focalizzata sull’aumento dell’aspettativa di vita e su ciò che i sistemi assicurativi possono e devono fare per rispondere alle sempre maggiori e mutevoli necessità i cambiamenti demografici determineranno. E le due idee migliori saranno premiate con 2.500 euro con la possibilità di realizzare i progetti.

Nel corso dell’evento, inoltre, sarà organizzato uno speciale Hiring day, una fase di incontri durante i quali i concorrenti potranno sostenere colloqui di lavoro informali e consegnare il proprio curriculum ai responsabili di alcune tra le più importanti compagnie di assicurazione e ai rappresentanti di aziende che operano nel settore della tecnologia. Gli stessi che seguiranno i partecipanti all’hackathon durante l’intera durata dell’evento e che comporranno la giuria che designerà i vincitori.

