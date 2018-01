La salute che verrà: il 2018 secondo i grandi della medicina e ricerca

“Questi ultimi anni sono stati caratterizzati da epidemie da microrganismi emergenti che hanno destato grande preoccupazione in termini di sanità pubblica. Alcune di queste epidemie, tra cui l’infezione da virus Zika e da virus Ebola, hanno anche interessato l’Italia senza per fortuna determinare casi letali. Più recentemente numerosi casi d’infezione da virus Chikungunya e di Malaria hanno portato numerosi ricercatori a formulare l’ipotesi che i cambiamenti climatici e il fenomeno della globalizzazione possano facilitare l’emergenza nel nostro paese di nuove malattie (Dengue, Chikungunya, Influenza aviaria) o la ricomparsa di malattie che ritenevamo ormai debellate.

Per molte di queste patologie è quindi indispensabile che vengano messe in essere misure di prevenzione con un maggior controllo dell’ambiente, dei vettori (zanzare) e dei viaggiatori internazionali. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la resistenza agli antibiotici da parte dei microrganismi rappresenta un problema sempre più grave per la salute pubblica. Molti governi in tutto il mondo hanno iniziato a prestare attenzione al problema in grado di mettere a rischio i successi ottenuti negli ultimi decenni con la medicina moderna. L’era post-antibiotica, caratterizzata da comuni infezioni e lesioni di lieve entità di nuovo in grado di uccidere, non è per nulla una fantasia apocalittica, ma una possibilità concreta nel 21° secolo.Il fenomeno dell’antibioticoresistenza ha carattere universale, ma in Italia il quadro è decisamente più preoccupante, si calcola infatti che in Italia muoiano ogni anno circa 10mila persone a causa di germi multiresistenti. Per controllare la diffusione della resistenza agli antibiotici è assolutamente necessario intervenire adottando anche in Italia strategie che si sono dimostrate efficaci in altri paesi europei per l’uso appropriato di antibiotici in tutti gli ambiti (ospedale, territorio, ambito veterinario) e per limitare la diffusione dei germi multiresistenti. Tali misure vanno affiancate tuttavia alla ricerca e produzione di nuove molecole antibiotiche in grado di contrastare i germi resistenti. Dopo tutto, i batteri sono comparsi sulla terra più di tre miliardi di anni fa, mentre l’uomo moderno ha “solo” 100mila anni. In termini evolutivi, i microbi sono i padroni di casa e gli uomini gli ultimi ospiti arrivati”.

Pier Franco Conte – professore ordinario di Oncologia medica, università di Padova

“Tra le mie personali aspettative nell’ambito della ricerca sul cancro, tra le tante, vorrei citare lo sviluppo di nuove tecniche diagnostiche per monitorare la risposta del cancro alle terapie. La ricerca in questi anni ha portato a sviluppare una nuova tecnica, la biopsia liquida. Nella pratica clinica ad oggi la biopsia liquida è utilizzata nel tumore al polmone con mutazione del gene EGFR, per cui è disponibile un trattamento a bersaglio molecolare molto efficace.

A distanza di tempo la malattia però perde la sensibilità al farmaco e tende a progredire a causa della comparsa di un’altra mutazione nello stesso gene EGFR che impedisce al farmaco di funzionare. Con dei prelievi di sangue periodici è possibile identificare precocemente l’insorgenza della mutazione di resistenza prima che il paziente manifesti un peggioramento e quindi debba ricorrere ad altri farmaci. Il mio auspicio è che questa nuova tecnica diagnostica possa essere utilizzata nella pratica clinica per tutti i tumori e rappresentare un vero progresso per la personalizzazione delle terapie”.

Alessandro Nanni Costa – direttore generale del Centro Nazionale Trapianti

“Gestire una responsabilità non può prescindere dalla capacità di collocare le azioni e le scelte di oggi in una visione del futuro. E’ un esercizio che faccio quotidianamente e non da solo, perché è con tutti i livelli di responsabilità della rete trapianti che si condividono gli obiettivi fondamentali.E che il sistema mantenga questa capacità di condivisione e di crescita sinergica e diffusa è già uno dei desideri per il futuro. Ma oltre a questo di carattere generale, sento di esprimere tre desideri particolari per il futuro del sistema trapianti: il primo è lo sviluppo della donazione samaritana.

È una forma di donazione dal grande impatto simbolico, perché esprime una forte motivazione etica e solidale di cui abbiamo bisogno. Inoltre, le donazioni samaritane sono una grande opportunità perché consentono di dare il via ad una vere catene di donazioni e trapianti con modalità incrociata. Il secondo desiderio è che il nostro sistema sia sempre più in grado di dare accesso al trapianto anche ai pazienti più svantaggiati a causa di una difficile compatibilità con il possibile donatore, come gli iperimmunizzati. Infine due desideri che partono dai risultati raggiunti quest’anno: stiamo consolidando in diverse strutture il programma di donazione a cuore fermo. E’ un programma che consente di ampliare in modo significativo il pool di donatori e apre importanti capacità di crescita e sviluppo per il nostro sistema. Perciò mi auguro che il 2018 ci porti ad avere numeri importanti per questo programma, in modo da stabilizzare il trend di diminuzione delle liste d’attesa.

Cesare Fiorentini – direttore Scienze cardiovascolari, università di Milano

“Un’iniziativa da parte degli organi regolatori, ministero e regione. Vorrei che si realizzasse il cambiamento della disciplina relativa all’impiego delle valvole trans-catetere, in particolare dell’aortica. Oggi, tali valvole possono essere impiegate solo nei pazienti molto anziani affetti da stenosi aortica severa, fortemente sintomatici, con patologie associate.

Ciò determina un punteggio molto alto (Euroscore >20) che non consente l’approccio chirurgico tradizionale, per eccesso di rischio, ma che consente l’impiego di TAVI. Si auspica la realizzazione di modifiche di regolamento, che permettano, anche in soggetti meno anziani ( 65-70 anni) con sintomi non pesanti e con rischio da moderato ad alto sulla valvola aortica con stenosi severa, l’impianto di TAVI senza toracotomia, come in chirurgia tradizionale”.

Andrea Ghiselli – presidente della Società italiana di scienza dell’alimentazione

“Mi piacerebbe che la televisione trasmettesse meno pornografia alimentare, con meno esposizione di ricette e chef stellati, ma più educazione alimentare. Gli autori dei programmi di approfondimento e di inchiesta in tema di alimenti non dovrebbero prescindere dal consiglio preventivo delle istituzioni o delle società scientifiche. Mi piacerebbe che i giornalisti non mi chiamassero solo per farmi parlare delle magiche virtù dei litchi o dei corbezzoli, ma che capissero e spiegassero ai consumatori che un litchi non è né migliore né peggiore di un corbezzolo, di una ciliegia, o di un chicco d’uva, ma che sono diversamente identici. Mi auguro che i medici e i professionisti della nutrizione rilascino informazioni alimentari seguendo documenti e protocolli condivisi dalla comunità scientifica anche quando non ne sono del tutto convinti e non seguano proprie convinzioni, esperienze o preferenze personali.

Spero anche che i consumatori dal canto loro capiscano che la loro salute non dipende dagli altri, ma esclusivamente da loro stessi, dalle proprie scelte alimentari e di stile di vita. Che si rendano conto che devono mangiare di meno e muoversi di più, senza cercare ossessivamente alimenti ritenuti più salutari per alleggerire la coscienza. Che si rassegnino all’inesistenza di alimenti “sani” o “malati”, salvifici o tossici, superfoods o healthy foods, perché tutti fanno bene o fanno male a seconda delle quantità e dei rapporti con il resto degli alimenti. Auspico infine che i governi impegnino maggiori risorse per programmi di educazione alimentare, a partire dalla scuola, che forniscano le istruzioni sulla necessaria complessità delle scelte per una giornata alimentare equilibrata e non favoriscano scelte già pronte marchiando gli alimenti con bollini di diversi colori”.

Alberto Mantovani – direttore scientifico Irccs Humanitas

“Innanzitutto vorrei cambiassero gli stili di vita, che incidono profondamente su salute e aspettativa di vita: come immunologo e oncologo penso con angoscia a sovrappeso, abitudine del fumo, consumo di alcol, sedentarietà. E spero che il 2018 porti maggior attenzione alla prevenzione, anche con un corretto utilizzo dei vaccini, importante allenamento per il sistema immunitario.

In secondo luogo mi auguro un ulteriore avanzamento della ricerca scientifica contro il cancro, in particolare della nuova frontiera costituita dell’utilizzo delle armi dell’immunità. Infine, spero che il 2018 porti condivisione, così da annullare le differenze – ad esempio nella lotta al cancro – fra nord e sud non solo del Paese, ma anche del mondo”.

Alberto Villani – presidente Società Italiana di pediatria

“Cosa porterà di buono il 2018 per la pediatria? Nel 2017 abbiamo avuto due importanti provvedimenti: la legge che ha imposto l’obbligo vaccinale per l’ingresso a scuola come risposta al pericoloso calo delle vaccinazioni e l’aggiornamento, dopo ben 16 anni di attesa, dei livelli essenziali di assistenza (LEA) ossia delle prestazioni sanitarie che i cittadini hanno il diritto di ottenere in condizioni di equità sul territorio nazionale. Ci auguriamo nel corso del prossimo anno di poter raccogliere i frutti di questi provvedimenti, in particolare una maggiore adesione alle vaccinazioni, che restano la più potente arma di prevenzione contro pericolose malattie infettive, e una riduzione delle odiose disparità regionali nell’accesso alle prestazioni che riguardano la salute dei bambini (dai vaccini allo screening neonatale allargato per le malattie metaboliche, dall’assistenza neonatale alle cure oncologiche e palliative).

Cosa vorremmo ancora nel 2018? Una maggiore attenzione al drammatico problema del calo delle nascite (nel 2016 solo 474.000), naturale conseguenza di una società disattenta ai bambini e alle famiglie. Abbiamo bisogno di provvedimenti concreti che invertano questa tendenza. E infine una maggiore attenzione alla “specificità pediatrica”, un tema complesso che possiamo riassumere come il diritto del bambino e dell’adolescente a essere curato da professionisti dedicati e in ospedali a misura di bambino”.

Massimo Scaccabarozzi – presidente Farmindustria

“Per il 2018 vorrei vedere un sorriso sul volto dei bambini che soffrono di una patologia rara perché finalmente la loro malattia è stata sconfitta grazie a un farmaco. Un sorriso contagioso che si trasmetterebbe anche sul volto dei genitori e dei ricercatori impegnati ogni giorno nella lotta contro la sofferenza. Una battaglia che vorrebbediventare speranza se si guardano i numeri dei farmaci in sviluppo nel mondo oggi 15 mila di cui 7 mila in fase clinica e molti di medicina personalizzata. Solo uniti si vince.

E la ricerca internazionale – sempre più tecnologica e digitale – va in questa direzione grazie alla maggiore collaborazione tra aziende farmaceutiche, Università e centri di ricerca pubblici e privati. Ma ho un altro desiderio. Che l’accesso ai medicinali innovativi sia omogeneo su tutto il territorio nazionale, senza differenze legate al luogo di nascitaE per diventare un Paese leader in Europa dobbiamo fare un ultimo miglio realizzando una buona e nuova governance farmaceutica per superare i problemi che ancora ci sono e dare nuove speranze di cura ai nostri malati”.

Eugenio Borgna – psichiatra

“La scoperta degli psicofarmaci ha radicalmente cambiato le prospettive terapeutiche in psichiatria, ma sempre più si è constatato come gli psicofarmaci svolgono fino in fondo la loro azione terapeutica nella misura in cui siano immersi in contesti psicoterapeutici e socioterapeutici. Cosa che non è stata ancora riconosciuta nella sua radicale e decisiva importanza.

La mia speranza è che, nella psichiatria che verrà, l’ascolto e il dialogo, l’attenzione e la partecipazione emozionale al destino dei pazienti, la immedesimazione negli aspetti umani della loro sofferenza, si costituiscano come premesse indispensabili alla cura: concorrendo alla umanizzazione non solo della psichiatria, ma della medicina, oggi sempre più affascinata e divorata dalla tecnica”.

Francesca Pasinelli – direttore generale Fondazione Telethon

“Sono molte le cose che vorrei accadessero in questo 2018, provo a sceglierne tre. La prima è vedere la ricerca scientifica inserita a pieno titolo nella prossima agenda elettorale, perché si assista finalmente a un rilancio della ricerca italiana nei fatti e non solo a parole: perché questo avvenga non mi auguro soltanto maggiori investimenti, ma un’attenzione alla governance della ricerca, magari anche attraverso la creazione di una vera e propria agenzia della ricerca che possa presidiare l’intero processo alla luce dei bisogni della collettività e con una prospettiva internazionale. La seconda è vedere le sperimentazioni cliniche che Fondazione Telethon sta portando avanti nei propri istituti di ricerca concludersi con successo, mettendo a disposizione dei pazienti nuovi farmaci per malattie genetiche gravi e finora incurabili: quanto fatto finora ci conferma che questa non è un’utopia ma un sogno realizzabile, come già avvenuto per una grave immunodeficienza per la quale abbiamo reso disponibile sul mercato la prima terapia genica a base di cellule staminali.

La terza, infine, è l’auspicio di vedere realmente applicato sull’intero territorio nazionale lo screening neonatale, che consente la diagnosi precoce di malattie genetiche gravi, ma per le quali l’intervento tempestivo può cambiare il destino di una persona: l’applicazione di questa splendida legge che sancisce questo test come un diritto di tutti i neonati è ancora troppo disomogenea fra le regioni, ma confido nel fatto che le differenze vengano sanate e soprattutto che il test venga esteso ad un numero sempre maggiore di malattie per cui la ricerca sta mettendo a disposizione terapie salvavita”.



Walter Ricciardi – presidente Istituto superiore di sanità

“Il mondo della sanità è in continua evoluzione e apre nuovi scenari in cui la biomedicina e le discipline tecnologiche più avanzate si sposano per offrire strumenti di cura innovativi ed efficaci che in un sistema sanitario come il nostro, universale e solidale, devono essere accessibili a tutti nello stesso modo.

È questo il mio augurio: che al progresso della scienza si affianchi il progresso dell’equità nell’accesso alle cure. Un augurio che è anche una sfida, poiché se da una parte l’età media aumenta, le popolazioni si spostano e i costi della salute crescono, la scienza deve rappresentare necessariamente una soluzione e questa soluzione deve essere sostenibile.

Perché quest’operazione sia possibile serve un’alleanza tra tutte le eccellenze del campo medico e sanitario al servizio della salute pubblica. Ciò significa creare una rete per stabilire come e cosa offrire in sanità in modo uniforme su tutto il territorio nazionale per accorciare la forbice, sempre più ampia, che separa la qualità delle cure e dell’assistenza nelle diverse aree del Paese. La sanità ha sicuramente dei costi ed una cura nuova ed efficace rappresenta spesso una nuova spesa, ma essa è anche un investimento perché consente alle persone di vivere meglio e più a lungo e di esser più produttive per se stesse e per gli altri. Se le risorse vengono gestite bene possono essere evitati costi non solo economici, ma anche umani, si pensi ad esempio alle migrazioni sanitarie ed alle terapie inefficaci. Mi auguro perciò che la parola sanità venga declinata al futuro pensando la condivisione dei frutti migliori del progresso scientifico come un indice di sviluppo economico e di reale democrazia”.

Aldo Morrone – specialista in Medicina delle migrazione

“La fotografia della condizione attuale degli stranieri in Italia dal punto di vista sanitario riporta madornali insufficienze. Eppure la salute degli immigrati è fondamentale per lo sviluppo del nostro Paese. Per questo va tutelata, ma senza creare servizi “dedicati”, come se fossero un genere umano a parte. In realtà non portano affezioni esotiche, ma soffrono le stesse malattie degli italiani: tumori, patologie cardiovascolari e degenerative. E con gli italiani hanno in comune anche le difficoltà di accesso ai servizi socio-sanitari per i ticket, a causa delle lunghe liste di attesa, per la mancanza di consultori e di una vera presa in carico delle famiglie. Ecco perché abbiamo bisogno di una sanità equa ed appropriata che sappia accogliere le persone malate, senza distinzione di razza, di condizione economica o religiosa. È l’unico modo per garantire la salute di tutti noi. Italiani e stranieri”.



Roberto Bernabei – direttore del polo Scienze dell’invecchiamento, policlinico Gemelli, Roma

“Le parole chiave del prossimo anno sono fragilità e multimorbilità. Sono i problemi da combattere nei vecchi, nei quali la lista delle malattie conta sempre meno a fronte invece della necessità di individuare subito il primo segno del decadimento – la fragilità- e di affrontare le 3/4/5 o più malattie – la multimorbilità- che li colpiscono. Se ti riconosco quando sei come un bicchiere di cristallo che il minimo urto distrugge…impedisco una vecchiezza piena di acciacchi e disabilità; se so come gestire il tuo insieme di malattie risparmiando sui troppi farmaci ed identificando le priorità che ti affliggono…ti assicuro la massima longevità. Allora avanti con le “Frailty Clinics” o cliniche della fragilità come fanno i francesi e avanti con servizi specifici ed integrati nel territorio per i vecchi. Sappiamo tutti cose è l’ospedale, abbiam bisogno dell’equivalente nel territorio: un posto dove riferirsi quando capisco di aver diminuito il numero di giri del motore o quando non ce la faccio più da solo perché è arrivata la non autosufficienza. E l’ospedale deve riconoscere quando la multimorbilità deve essere affrontata in modo peculiare perché sta generando disabilità, quindi deve innestare nel triage di pronto soccorso il “codice argento”, oltre ai tradizionali codici verde, giallo e rosso. Il codice argento esiste e fa capire quando il mio vecchio ha necessità di attenzioni oltre il semplice ricovero perché l’evento acuto che l’ha portato in pronto soccorso sta innescando la cascata che finisce in disabilità. Bandiera rossa alzata, per tutto il sistema!

Se poi vogliamo sapere se la longevità aumenterà…beh ci stan lavorando in tanti alla pozione magica che la aumenti a dismisura. Certo è che continuiamo a guadagnare in termini di aspettativa di vita, tanto che un nato oggi ha ragionevoli aspettative di arrivare a 100 anni. Ma non di più, anche se improvvisamente guarissimo il cancro o le malattie cardiovascolari. La macchina uomo dura – per pochi- fino a 110/120 anni. In Italia ci sono infatti 17.000 centenari (a fronte di 40 ai primi del ‘900) ma si contano sulle dita di una mano i supercentenari, quelli che arrivano a 110 anni. E nessuno ha la più pallida idea di come mettere insieme i centinaia/migliaia di fattori che creano vecchiezza o longevità. Una sola cosa è certa, e concludo: dobbiamo trovare – e questo è il desiderio che ho- la cura per la malattia di Alzheimer. Altrimenti tutti centenari, ma la metà potrebbe rischiare di non saperlo…”.