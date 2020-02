– Appena le cose sono tornate ad andare discretamente, per la Roma, sono tornati anche gli infortuni. La vittoria col Lecce ha lasciato in eredità un infortunio decisamente fastidioso: almeno una settimana di stop, forse qualcosina di più, questo l’esito dei controlli effettuati da Lorenzo Pellegrini dopo la sostituzione nell’intervallo, domenica sera. Era uscito per un dolorino, il tecnico Paulo Fonseca era convinto di averlo preso in tempo per evitare di perderlo. Niente da fare: il centrocampista di Cinecittà salterà i match di giovedì a Gent per il ritorno dei sedicesimi di Europa league (l’andata ha premiato i giallorossi) e di domenica a Cagliari. Tutta colpa di una lesione al flessore della coscia sinistra. L’obiettivo è di recuperarlo in tempo per Roma-Samp, l’8 marzo.