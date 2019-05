La Roma ha cercato il coinvolgimento del Qatar nell’affare stadio. Secondo quanto apprende l’Adnkronos da fonti dell’emirato, un emissario londinese del presidente James Pallotta, la stessa figura che condusse tra Roma e Doha la trattativa per la sponsorizzazione con la Qatar Airways, “più recentemente” ha proposto agli investitori qatarioti un affare da “1,2 miliardi di euro” per la realizzazione di un impianto calcistico e di un’annessa cittadella. Al momento, spiega la fonte, da parte qatariota non vi sarebbero state risposte. Si tratterebbe quindi di un passo ulteriore, rispetto alla precedente offerta da parte della Roma di una sponsorizzazione dell’impianto di Tor di Valle.

