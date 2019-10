“Alla Roma manca più di qualche rigore”. Il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, non usa mezze misure per lamentarsi dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro il Cagliari. Nel mirino, la direzione dell’arbitro Massa. “Siamo molto, molto amareggiati. Non è da questa settimana che riceviamo dei torti, è un dato di fatto. Alla Roma manca più di qualche rigore. Sembra che io o la Roma siamo diventati tutti matti a pensare che qualcosa ci sia andato storto dal punto di vista arbitrale. L’atteggiamento dell’arbitro è stato indisponente oggi, dall’inizio della partita, ha creato nervosismo in una partita tranquilla”, dice ai microfoni di Sky.

