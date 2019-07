La rivolta di Crucioli contro Di Maio: "Ha fatto scelte avventate, non siamo pecore"

Di Maio ha fatto scelte avventate, mancanza di confronto nel M5s, essere parlamentari non significa essere pecore.

Con un post su Facebook e le sue puntuali risposte anche a durissimi commenti con cui parte del popolo pentastellato lo attacca, il senatore genovese Mattia Crucioli punta per primo il dito sul leader del movimento Di Maio.

Crucioli ieri è stato uno dei pochi a non uscire dal Senato come era stato ordinato ai parlamentari durante l’intervento del premier Conte sul caso Lega-Russia.

Ecco come l’avvocato amministrativista genovese, da sempre uno dei più fedeli alla linea e alle regole del Movimento ha presto le distanze da Di Maio.

“Oggi – scrive Crucioli sulla sua pagina Facebook – pochi istanti prima dell’intervento del Presidente del Consiglio in Senato, con un messaggio non firmato (ma che è stato riferito direttamente a Di Maio) ci è stato chiesto di abbandonare l’aula. Dissociandomi dall’iniziativa, che non mi appartiene nel metodo e nel contenuto, sono restato al mio posto insieme a molti miei colleghi. Credo che, anche per il bene del MoVimento 5 Stelle, sia giunto il momento di valutare attentamente le decisioni unilaterali del “capo” e della comunicazione che lo consiglia”.

Apriti cielo. Arrivano le critiche pesanti, quasi offensive. Il senso è “chi sei tu che sei stato scelto da Di Maio e sei in parlamento grazie alla forza del M5s anche se nessuno ti conosceva?”.

Crucioli non si lascia prendere dalla foga e risponde sempre con calma e attenzione. E le sue parole spiegano bene cosa sia oggi il gruppo parlamentare M5s

A chi sospetta che la sua posizione sia frutto di una botta di caldo replica: “Il caldo e la visibilità non c’entrano. Gli errori sono errori, anche se li commette il capo. Altrimenti il moVimento si riempie di yes man e non migliora”.

E più avanti: “non sai quel che dici. Se volessi lo stipendio e la poltrona non contesterei i miei vertici. Voglio non dovermi pentire, un giorno, di non aver provato a cambiare cose…. ha spostato l’attenzione dal presunto finanziamento russo alla lega (su cui Conte riferiva) chi ha sprezzantemente dato l’ordine di uscire. Mancando di rispetto in un colpo solo al Parlamento, al Presidente del Consiglio e al buon senso”.

Poi un commento di un elettore: “ Mattia tu non sei lì per decidere cosa ti appartiene oppure no , tu sei lì perché sei il nostro Portavoce, un Portavoce del m5s”.

E Crucioli: “che significa “cosa ti appartiene oppure no”? Sono in Senato per esercitare (meglio che posso, in scienza e coscienza) i poteri previsti dalla costituzione nell’interesse della Nazione e nel rispetto dei principi e del programma del moVimento. Il che non significa che non possa dissentire da scelte avventate e unilaterali di Di Maio. Se non credi nella democrazia hai sbagliato moVimento (uno vale uno!)…. è proprio per non avere pecore che occorre sempre contestare scelte ritenute sbagliate! Quanto ai comportamenti vergognosi delle opposizioni, concordo con lei”.

Infine sulla democrazia interna al M5s: “È proprio la mancanza di confronto e condivisione che mi ha lasciato perplesso”.





