La pop star inglese Robbie Williams ha parlato con SiriusXM/Yahoo Entertainment rilasciando un’intervista, durante la quale il cantante – sempre autoironico – ha discusso di questioni legate all’autostima e a una serie di altri argomenti.

La conversazione si è concentrata principalmente sulla prossima serie di concerti dell'ex Take That a Las Vegas. Non solo. Il cantante ha anche rivelato di aver ricevuto un'offerta nei primi anni 2000: quella di diventare il nuovo cantante dei Queen.

Robbie Williams parla dell’offerta dei Queen di entrare nella band

L’allettante offerta dei Queen a Robbie Williams, al quale chiesero di entrare a far parte della loro formazione, è stata formulata molto prima che Paul Rodgers e Adam Lambert cambiassero le sorti del gruppo del compianto Freddie Mercury.

Sarebbe stata una straordinaria opportunità per Williams, ma – al tempo – rifiutò l’incredibile occasione che gli fu messa sul piatto d’argento. Williams nell’intervista, spiega i motivi per cui ha rifiutato l’ingaggio:

“Brian May e Roger Taylor mi hanno chiesto di farlo […] Ho semplicemente pensato che avrei risparmiato loro l’audacia di me che tento di salire su un palco e di essere allo stesso livello di Freddie Mercury. Lui, per me, è angelico. Era troppo spaventoso.“

Ciò accadde perché May e compagni avevano avuto modo di ascoltare per bene Robbie Williams, il quale registrò una versione di We Are the Champions per il film di Heath Ledger del 2001, Il destino di un cavaliere.

Robbie Williams, ecco cosa pensa di Adam Lambert

Robbie non si pente di aver perso l’occasione di entrare a far parte dei Queen, insistendo sul fatto che – alla fine – hanno trovato l’uomo giusto in Adam Lambert:

“Se non fosse una persona così adorabile, che è, sarei solo terrorizzato da lui, grazie al suo talento puro. La sua voce è assolutamente incredibile. Ed è un artista incredibile e una persona adorabile”.