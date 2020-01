I My Chemical Romance ritornano insieme e lo fanno annunciando un tour europeo: ecco le date.

Di recente, i My Chemical Romance si sono riuniti e hanno deciso di girare in tour nel loro paese: la risposta dei fan è stata molto positiva, tanto da far estendere il tour sia in Europa, sia in Australia.

La band, dopo nove anni di assenza, ritorna nel Regno Unito, dove i fan sono impazziti di gioia, in seguito alla notizia del loro tour nel Vecchio Continente.

Scopriamo insieme tutte le date in programmazione e dove acquistare i biglietti per i diversi concerti.

My Chemical Romance, la reunion dopo 6 anni di silenzio

Dopo sei anni di silenzio, i My Chemical Romance sono ritornati insieme e lo hanno fatto in grande stile. Infatti, la band – capitanata da Gerard Way – si è riunita per attuare una nuova tournée che tocca sia il Regno Unito che l’Australia e il Giappone.

Sono stati otto anni lunghi e senza musica per i fan dei My Chemical Romance. Ma sembra che ci sia finalmente speranza all’orizzonte, dato che i titani del movimento emo ritornano alla loro musica dopo tutto questo tempo.

I fan stanno provando a decodificare An Offering, un video pubblicato dalla band domenica, che non è solo inquietante, ma estremamente criptico.

Ecco il video di An Offering:

My Chemical Romance, il ritorno nel Regno Unito

I My Chemical Romance non suonano nel Regno Unito da nove anni, ma torneranno anche in questo paese a giugno di quest’anno. È stato annunciato che suoneranno allo stadio MK di Milton Keynes il 20 giugno 2020.

Questo sarà il primo spettacolo britannico della band da quando hanno partecipato al Leeds Festival nel 2011.

Dopo lo scioglimento nel 2013, quella che si pensava fosse una reunion una tantum si è svolta al The Shrine di Los Angeles a dicembre e ora la band ha deciso di aggiungere altre date.

Suoneranno, oltre in Europa, anche al Download Festival in Australia, Nuova Zelanda e Giappone a marzo, così come all’Intex Osaka e al The Outer Fields, a Western Springs.

Ecco le date nel dettaglio:

20 marzo 2020: Download Festival – Melbourne, Australia

21 marzo 2020: Download Festival – Sydney, Australia

25 marzo 2020: The Outer Field at Western Springs, Auckland, New Zealand

28 marzo 2020: INTEX – Osaka, Japan

29 marzo 2020: Download Fesival – Tokyo, Japan

20 giugno 2020: Stadium MK – Milton Keynes



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/MyChemicalRomance/

