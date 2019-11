“La rete degli invisibili”, ecco la ’ndrangheta nell’era digitale

ROMA – Se è vero, come è vero, che le mafie, come tutto, hanno una evoluzione, è altrettanto vero che chi la mafia la combatte sul serio ne sa decifrare codici e mutazioni in tempo reale. Ed è questo che l’ultimo libro del procuratore capo Nicola Gratteri – uno dei magistrati più esposti nella lotta contro la ’ndrangheta – insieme ad Antonio Nicaso storico delle organizzazioni criminali e tra i massimi esperti di ’ndrangheta nel mondo – svela. Si chiama “La rete degli invisibili”, ovvero la ’ndrangheta nell’era digitale: meno sangue, più trame sommerse, è edito da Mondadori e dal 19 novembre sarà in tutte le librerie d’Italia.

Ancora una volta il duo Gratteri-Nicaso appassiona pagina dopo pagina e in queste, che sono duecentonove, rispondono a tanti di quei quesiti che ognuno si fa sul perimetro d’azione della mafia più potente del mondo che è difficile staccarsi dalla trama. Come sono fatti gli ’ndranghetisti del Terzo millennio? Come vivono? Come si vestono? Come gestiscono i loro affari? Come si riconoscono? Continuando nel loro infaticabile tentativo di stare un pazzo avanti a una realtà criminale sommersa e misteriosa, e di dare un volto agli «invisibili», Nicola Gratteri, magistrato da trent’anni in prima fila nella lotta alla mafia calabrese che ha indagato anche sulla strage di Duisburg, e Antonio Nicaso, docente universitario che da trent’anni le dedica la propria attività di studioso, analizzano la ’ndrangheta 2.0, sempre più collusiva e sempre meno violenta, e i suoi rapporti con i centri di potere economico, politico e finanziario, con la massoneria deviata, con il narcotraffico, con il «deep web» e con i social network.

Ne descrivono i boss, inclini al basso profilo e ostili ai gesti eclatanti e alle clamorose dimostrazioni di forza, ma attivamente impegnati nello spietato governo del territorio, nella corruzione e infiltrazione delle istituzioni e dell’economia legale e nel soddisfare la «domanda di mafia» legata alla globalizzazione e alla creazione di un unico mercato mondiale, dove imprenditori e operatori economici, in Italia e all’estero, chiedono alla criminalità beni e servizi necessari per abbattere i costi di produzione, elevare i margini di profitto e acquisire competitività. Ma Gratteri e Nicaso raccontano anche l’altra faccia della ’ndrangheta, quella che lascia ora intravedere le prime crepe in un secolare e apparentemente inscalfibile muro di omertà: i rampolli dei boss che si decidono – o convincono i padri – a collaborare con la giustizia, le mogli e le figlie che si ribellano e gli affiliati che non hanno più paura di esibire pubblicamente la loro omosessualità. «Quella contro la ’ndrangheta» concludono gli autori «è una battaglia che è possibile vincere, ponendo mano ai codici nella speranza di trovare una forte convergenza politica su una battaglia di civiltà. Contro mafie e corruzione, due mali endemici che costituiscono una zavorra e una gravissima minaccia sul presente e sul futuro del nostro Paese.»

Ecco, quando si posa il libro, un senso di sicurezza resta sedimentato nel lettore. Perché il primo passo per sconfiggere le mafie è conoscerle. Gratteri e Nicaso offrono a tutti noi la possibilità di riconoscerle, di sentirne la puzza e di metterle all’angolo. E così “La rete degli invisibili” smaschera il volto di chi si crede invincibile.





Fonte