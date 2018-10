IN ITALIA, quasi una donna su due ricostruisce il proprio seno subito dopo il tumore. Le regioni del nord e centro Italia superano il sud, ma a livello territoriale la differenza la fanno i grandi centri ospedalieri. Il 17 ottobre ricorre in 10 paesi del mondo il Bra-Day, la giornata della consapevolezza sulla ricostruzione del seno dopo il tumore e l’associazione Beautiful After Breast Cancer Italia (BABC) festeggerà le donne alla Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma. I racconti e le immagini di donne che superano la malattia e ricostruiscono la propria vita dopo il tumore al seno sono al centro dell’evento pubblico dal titolo “Resilienza”, termine che indica appunto la capacità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà.

• DIALOGHI SULLA RESILIENZA FEMMINILE

È previsto un incontro-dialogo con testimonianze di donne resilienti nella vita privata e professionale al quale parteciperanno diversi personaggi dello spettacolo, scrittrici, registe, psicologhe oltre a specialisti che operano nel campo dell’oncologia e della ricostruzione chirurgica del seno dopo la mastectomia. Inoltre, saranno premiati gli scatti più significativi del contest fotografico nazionale al quale hanno partecipato oltre 200 donne. L’evento si concluderà con una sfilata di moda dello stilista Gian Marco Venturi in cui le pazienti della BABC sfileranno indossando gli abiti della nuova stagione autunno-inverno.

Bra Day: belle dopo il tumore al seno, la voglia rinascita in oltre 230 foto

• IL CONTEST FOTOGRAFICO E LA MOSTRA

Il titolo del contest fotografico è “Resilienza, fotografare il quotidiano vivere di chi ricostruisce il proprio Essere”. Il progetto è organizzato da Obiettivo Fotografico per Beautiful After Breast Cancer Italia onlus ed è nato da un’idea del fotografo di moda Silvio Esposito. I migliori scatti saranno scelti da una giuria di fotografi professionisti presieduta da Sandro De Pascalis, direttore della fotografia di pellicole di fama internazionale. Una più ampia selezione dei migliori scatti sarà, invece, esposta alla mostra che si svolgerà il 20 e 21 ottobre a Palazzo Ferrajoli (Roma).

• LA SITUAZIONE IN ITALIA

Seppure il tumore alla mammella oggi venga trattato nell’80% dei casi con interventi conservativi, solo al 47% delle numerose donne a cui viene effettuata una mastectomia viene ricostruito immediatamente il seno. Più della metà delle donne sottoposte alla mastectomia, dunque, rinuncia alla ricostruzione oppure si sottopone a più complessi interventi successivi alla demolizione procrastinando nel tempo il recupero della propria immagine corporea e del proprio benessere.

Rispetto al passato, comunque, la condizione è migliorata: sei anni fa, infatti, la ricostruzione immediata era riservata solo a tre donne su dieci. In ogni modo la situazione è ancora molto frastagliata e difficile da inquadrare: sono molte le differenze fra le singole Asl e si passa da picchi del 90% di ricostruzioni in contemporanea dei grandi centri dotati di Breast-Unit ospedaliere, soprattutto nel nord e nel centro Italia, a tassi inferiori al 30% nei centri più piccoli, in particolare nel meridione. Nello specifico, l’indice medio degli interventi combinati (intervento demolitivo per tumore invasivo della mammella e ricostruzione o inserzione di espansore nello stesso ricovero) è di circa l’80% in Liguria e in Umbria; circa il 70% in Toscana; il 60% nel Lazio; il 59% in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche e Molise, il 45% in Piemonte, il 40% in Sardegna; il 39% in Friuli, Abruzzo, Puglia e Sicilia e solo il 25% in Campania, Calabria e Basilicata. In ogni caso, si evidenziano picchi vicini al 100% degli interventi combinati nei grandi centri della Toscana e del Veneto e prossimi al 90% quelli della Lombardia, dell’Umbria, del Lazio e della Campania. Al contrario in Sicilia, Calabria e Campania si registrano tassi anche inferiori al 30% e perfino prossimi allo zero.

“I dati sono difficili da raccogliere e confrontare perché si pone poca attenzione alla ricostruzione mammaria post mastectomia che invece dovrebbe costituire oggi giorno parte integrante della terapia della neoplasia mammaria”, spiega Marzia Salgarello, Presidente della Beautiful After Breast Cancer Onlus (BABC) e responsabile del BRA-Day. “Seppure l’aumento al 47% sia sensazionale e ci lascia sorpresi, ancora c’è molta strada da fare. Le pazienti sono maturate e il livello culturale sanitario è migliorato. Le Breast-Unit sono centri di eccellenza dove le donne sono prese in carico in modo completo e privilegiato. Però non è così su tutto il territorio nazionale e dobbiamo ambire a ricostruire il seno e il benessere femminile nella quasi totalità dei casi”. Lo sviluppo di tecniche chirurgiche demolitive sempre meno invasive permette di poter effettuare la ricostruzione mammaria in unico tempo nel corso dell’intervento demolitivo stesso. “Ma – dice Salgarello – si parla poco di questo tipo di intervento che è infatti anche meno monitorato, a livello mondiale, rispetto a moltissimi altri interventi chirurgici”.

• LA RICOSTRUZIONE DEL SENO DOPO IL TUMORE

La ricostruzione mammaria può essere eseguita con due diversi metodi: l’uso di protesi o l’uso di tessuti propri. Il primo prevede un intervento breve e relativamente semplice e permette di ottenere buoni risultati soprattutto in caso di mammelle piccole, ma negli ultimi anni “l’introduzione sul mercato di reti biologiche o sintetiche che vengono ancorate al muscolo pettorale, ha consentito di effettuare ricostruzioni protesiche in unica procedura anche in mammelle di grandi dimensioni”, osserva Salgarello. Il secondo metodo, ossia la ricostruzione che prevede l’uso di tessuti propri provenienti da altre parti del corpo (di solito l’addome inferiore), consente di evitare l’inserimento di materiale eterologo nel corpo della paziente. “Inoltre – spiega Salgarello – mentre le protesi, nonostante i progressi dell’ingegneria biomedica, vanno incontro a deterioramento estetico nel corso del tempo e, quindi, richiedono con alta probabilità successivi interventi correttivi, le tecniche autologhe tendono a rimanere stabili nel tempo seguendo il fisiologico invecchiamento del corpo”.

I casi in cui non si può agire immediatamente né fare la ricostruzione sono la minoranza dei tumori, principalmente quelli in fase estremamente avanzata. Poi ci sono anche le donne che non vogliono ricostruire il seno per scelta e il trend sembra aumentare. “Rinunciare alla ricostruzione del proprio seno deve essere frutto di una scelta personale che però va fatta in modo informato. Che sia un bisogno psicologico da rispettare, non la conseguenza di una informazione incompleta, di vuoti a livello assistenziale, di dubbi e paure ingiustificate” conclude Salgarello.