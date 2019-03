Corona replica a Belen. “Dico solo… che schifo, non si gioca con la vita degli altri, la vita è una cosa sacra, come è che il rispetto non ha più valore?” aveva scritto la showgirl argentina ed ex del paparazzo su Instagram. “Beh, detto da una persona che finge di essere quello che non è e mostra una vita che non vive…Non è male. Il tuo Giudizio Universale sentenziato mediaticamente è la riprova che la ‘Famiglia del Mulino Bianco’ che tanto ostenti non è per te, che senza eccessi di protagonismo in una vita semplice e normale non sai stare – aggiunge -. Io, almeno, ci metto sempre la faccia, nel bene e nel male, dico sempre quello che penso, mi prendo le mie responsabilità e lo ripeto ancora non fingo di essere anzi non mostro di essere quello che sono“.

Fonte