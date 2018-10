La scorsa settimana Raffaella Mennoia ha rilasciato delle dichiarazioni su Sara Affi Fella su Uomini e Donne Magazine.

“Ci tengo molto a ridimensionare la gravità di questi fatti. È indubbiamente grave che il telespettatore venga preso in giro, è grave che le persone con le quali hai un rapporto quasi quotidiano per mesi si sentano autorizzati a prenderti in giro, ma le cose gravi della vita sono altre. Mi può dispiacere per il mio lavoro, per il pubblico, ma poi mi fermo a riflettere sulla reazione avuta da quello stesso pubblico che si è dimostrato compatto e sdegnato dalla condotta di Sara Affi Fella. Sono rimasta basita da tutto questo, non avrei mai pensato che il pubblico fosse così tanto attento a ciò che accade“.

Molti fan della trasmissione hanno interpretato il messaggio come un gesto di distensione nei confronti dell’ex tronista.

Ieri però l’autrice di Uomini e Donne ha fatto chiarezza ed ha specificato che non ha fatto nessun passo indietro rispetto quello che pensa di Sara Affi Fella.

“Ci tengo a precisare che la frase su Uomini e Donne Magazine riferita al mio stupore della risposta del pubblico era in tono positivo. Inoltre il mio ridimensionare era un più un andare avanti e dimenticare quello che di brutto era successo… Nessun passo indietro per me, ragazzi, solo tre avanti. Grazie a chi ha capito e per chi ne ha voluto fare una nuova polemica non so che dire se non problemi vostri”.