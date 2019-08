Sono passati tre anni da quando Claudio Sona e Mario Serpa frequentavano il salotto di Uomini e Donne nel ruolo di tronista e corteggiatore, eppure – nonostante il tempo – non è ancora stata mai chiarita la situazione fra loro.

Dopo aver scoperto la vicinanza di Claudio Sona ai vari autori di Uomini e Donne, Mario Serpa su Instagram ha così sbottato: “Questo conferma lo schifo che c’è sempre stato e continua ad esserci dietro a tutto“.

Una frecciatina rivolta agli autori televisivi a cui Raffaella Mennoia ha risposto su Instagram, citando un commento di un suo follower:

“Ti vorrei informare che il ‘Sola’ come lo chiami tu ha ampiamente dimostrato che non era fidanzato durante il trono. Se poi te vuoi sostenere il contrario sarò molto interessata ad ascoltarti. Per il resto le chiacchiere e le illazioni, le finte segnalazioni, le fake news con me non funzionano. E quindi se la redazione decide di condividere la propria vita con Claudio fa bene a farlo…”