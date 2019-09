La reazione di Alessandra Amoroso all’ascolto di Io sono bella di Emma Marrone: ecco le parole di Sandrina su Instagram.

Tutta l’Italia è impazzita per Io sono bella, la canzone di Emma Marrone scritta da Vasco Rossi. Tutti, compresi i colleghi più famosi, da Tiziano Ferro a Giuliano Sangiorgi, passando per Elisa. E Alessandra Amoroso? In molti sono stati curiosi di capire la reazione di Sandrina al nuovo brano di Emma.

Si sa infatti che le due sono grandi amiche e in qualche modo hanno condiviso il medesimo percorso, da Amici allo status di big della musica italiana. Scopriamo insieme se alla Amoroso è piaciuta o meno la Emma rock di Io sono bella.

La reazione di Alessandra Amoroso a Io sono bella di Emma

Ovviamente, non poteva che impazzire anche Sandrina per il nuovo brano di Emma. Prima che un’amica, infatti, la cantante di Galatina è la fan numero uno della collega e conterranea.

In una storia su Instagram il 6 settembre l’Amoroso ha scritto: “E ti ascolto di prima mattina, orgogliosa di te e del tuo lavoro! Ci sono stata dal primo momento e ti sosterrò sempre, tra alti e bassi che la vita può dare… e SI, tu sei bella sempre! Entusiasmoooooooo Emmuccia, che questo possa essere per te un anno INCREDIBILE! In bocca al lupo… Tutto il resto è noia! Tua Sandrina“.

Alessandra Amoroso

Emma Marrone, Io sono bella: la canzone scritta da Vasco

Anche in versione rock, dunque, Emma ha conquistato tutti i big del pop italiano. D’altronde, va anche detto che il rock di Io sono bella è piuttosto annacquato, per usare un eufemismo.

Al di là delle etichette, comunque, il brano ha convinto tutti i fan, piazzandosi subito in testa alla classifica iTunes, con buone possibilità di prendersi la testa anche della classifica dei singoli in Italia. E siamo certi che il nuovo video, pubblicato il 9 settembre, raccoglierà milioni di clic, grazie anche alla sensualità dell’interprete salentina. Di seguito il video di Io sono bella: