Edoardo Bennato ed Eugenio Bennato, La realtà non può essere questa: il nuovo singolo sull’emergenza Coronavirus.

Edoardo Bennato e il fratello Eugenio hanno unito le forze per pubblicare una nuova canzone. S’intitola La realtà non può essere questa, ed è incentrata sull’emergenza che tutti noi stiamo vivendo a causa del Coroanvirus.

Un brano a scopo benefico, come altri già pubblicati in questi giorni, compreso Andrà tutto bene di Elisa e Tommaso Paradiso: i proventi in questo caso andranno all’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli.

Eugenio ed Edoardo Bennato: La realtà non può essere questa

Edoardo, autore della musica della canzone, ha descritto così questo nuovo pezzo: “Si tratta di una ballata classica, che racconta questa sorta di day after che stiamo vivendo, che vuole trasmettere le buone vibrazioni del futuro alle porte“.

Il fratello Eugenio ha quindi aggiunto che stiamo percependo in questi giorni la realtà in maniera diversa rispetto a prima: il balcone è diventato un luogo che ci collega con il mondo, mentre il web rischia di essere una prigione che ci toglierà il gusto del contatto tra esseri umani.



Edoardo Bennato

La realtà non può essere questa

Edoardo ha quindi aggiunto: “All’inizio avevo un’altra idea, poi Eugenio, con la sua genialità, ha scritto un testo che rappresenta proprio la realtà di adesso. Si dice che non può essere questa la realtà, quella che si percepisce dal e sul web. Il nostro è un brano di speranza, caratterizzato da una melodia propositiva: la realtà è difendere i più deboli, i più vulnerabili, è tutto il mondo da scoprire oltre le quattro mura di casa, l’amore che sventola nel porto. Quindi dobbiamo cambiarla: ora è proprio la necessità!“.

Infine, Eugenio ha spiegato che si tratta di una collaborazione artistica, quella tra i due fratelli, basata sulla volontà di mantenere un feeling tra artisti con stili diversi: “Abbiamo puntato sull’intesa artistica a distanza. Seppur lontani, non abbiamo avuto difficoltà nel comporre questo brano, perché la creativià non conosce ostacoli“.

Ecco il video ufficiale: