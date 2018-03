La Rai si ferma per Frizzi

Antonella Clerici con Fabrizio Frizzi (Fotogramma)

“Oggi non ce la sentiamo di andare in onda”. I conduttori Rai si fermano sconvolti dal dolore per la notizia della morte di Fabrizio Frizzi. Saltano i programmi da ‘I Fatti Vostri’ a ‘La Prova del Cuoco’ e i palinsesti delle reti del servizio pubblico vengono stravolti.

“Spero ci capirete se oggi non ce la sentiamo di andare in onda”, scrive Giancarlo Magalli su Facebook. In un post pubblicato sul profilo social dei ‘Fatti Vostri‘ si legge: “La scomparsa di Fabrizio Frizzi è un dolore troppo forte. E’ stato un amico della ‘piazza’ e un amico di tutta la redazione. Ognuno ha un pezzo di vita vissuta con lui o un aneddoto che ha lasciato un sorriso stampato tra i ricordi. Oggi – si sottolinea – non ce la sentiamo di sorridere e andare avanti con il programma”.

Non va in onda neanche ‘La prova del cuoco‘. “Grazie amico mio per tutto”, scrive su Instagram Antonella Clerici, postando una foto che la ritrae abbracciata a Frizzi. Proprio negli studi de ‘La prova del cuoco’, il conduttore era apparso a sorpresa insieme a Carlo Conti annunciando, dopo il malore, il suo ritorno alla guida dell”Eredità’ su Rai1.

Cancellato anche il programma di Rai2 ‘Detto fatto‘. “Caro Fabry – scrive Caterina Balivo su Facebook – ho cominciato a lavorare in tv con i tuoi programmi. Miss Italia, Scommettiamo che… e ogni anno tornavo a Salsomaggiore. Lo scorso anno mi facesti la sorpresa ‘di fine anno’… Elegante, solare, onesto, diretto, gentile… Unico. Oggi Fabry non andiamo in onda… oggi – conclude – nessuno ce la fa lavorare in tv. Ti vogliamo bene, ma tanto. #RIP”

La Rai cancella anche ‘Storie Italiane’, ‘Buono a sapersi’ e altre trasmissioni, mentre in seconda serata per salutare Frizzi andrà in onda una puntata speciale di ‘Porta a Porta’.

Sul profilo Facebook di Rai2 si legge: “Oggi non ce la sentiamo di sorridere o di discutere di altri argomenti e andare avanti con la consueta programmazione”. Oggi per la Rai è un giorno di lutto.