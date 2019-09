Mara Venier domani a Domenica In avrà l’onore ed il piacere di intervistare vari artisti come la giudice di Tale e Quale Show Loretta Goggi, il conduttore Max Giusti, il cantante Peppino Di Capri, il nuovo volto di Rai Due Stefano De Martino, l’attrice Eva Grimaldi ed anche il maestro Maurizio Costanzo, ma non avrà Alberto Urso, vincitore in carica di Amici di Maria De Filippi, nonché coach della Squadra Blu di Amici Celebrities.

Ad annunciarlo è stato Alberto Dandolo con un suo flash su Dagospia:

DANDOLO FLASH! COME MAI L’ALTRO IERI, PRIMA DELLA QUERELLE CARLUCCI-DE FILIPPI, LA RAI HA BLOCCATO L’OSPITATA A ”DOMENICA IN” DI ALBERTO URSO, STAR DI ”AMICI CELEBRITIES” E VINCITORE DELLA SCORSA EDIZIONE DI ”AMICI”? – MAURIZIO COSTANZO, CHE SARÀ INTERVISTATO DA MARA VENIER, PARLERÀ ANCHE DI QUESTO? AH, SAPERLO…

Non sappiamo se il blocco dell’ospitata di Alberto Urso sia davvero dovuto alla querelle Carlucci – De Filippi di ieri, ma questa è la seconda volta che la Rai blocca l’ospitata del cantante a Domenica In.

Quando Mara Venier qualche mese fa andò ospite ad Amici, infatti, invitò pubblicamente per l’ultima puntata di Domenica In sia Maria De Filippi sia il vincitore (che non era ancora stato eletto), ma come ci insegnano i fatti sia Maria che Alberto furono bloccati.

La risposta di Alberto Urso a questo blocco-bis da parte della Rai? Una bella foto in cui abbraccia e bacia Maria De Filippi.