GIOCARE per riscoprire le proprie capacità ed esplorare la bellezza della radio, anche in ospedale. Per i bambini ricoverati nei reparti di oncologia e affetti da malattie rare, l’associazione

• IL DYNAMO CAMP

Il Dynamo camp è un campo di terapia ricreativa, attivo dal 2007 che offre i suoi servizi in modo gratuito a ragazzi dai 6 ai 17 anni affetti da patologie gravi e croniche. Attraverso il gioco e le attività ricreative come il teatro e i laboratori musicali, video e fotografia, i ragazzi hanno l’opportunità di mettersi alla prova nella misura in cui si sentono più a loro agio e negli ambiti di loro interesse. Il campo si trova in Toscana, nella provincia di Pistoia, all’interno dell’oasi Dynamo di oltre 900 ettari, affiliata al WWF.