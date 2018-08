A quanto pare per il momento l’iniziativa di raccolta fondi lanciata da Fedez e Chiara sarebbe un vero e proprio flop. Ecco la cifra raccolta fino ad adesso.

Un’idea sicuramente originale quella di Fedez e Chiara Ferragni per il matrimonio imminente. I due, infatti, hanno deciso di lanciare una raccolta fondi al posto di chiedere regali di nozze ai propri invitati, e hanno aperto un sito dove poter fare una donazione; la somma raccolta, alla fine, sarà destinata ad aiutare un follower della coppia, che sarà scelto proprio dai due quasi sposi. Ma l’obiettivo dei 50mila euro sembra essere davvero, davvero lontano…

Matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni: la raccolta benefica è un flop

Manca davvero poco a una delle nozze più attese in Italia e non solo. Si tratta del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, i cosiddetti Ferragnez, che a breve convoleranno a nozze per un evento destinato a essere fra i più attesi dell’anno, dopo quello della nascita del loro primogenito Leone. E i due, per l’occasione, hanno lanciato tramite Instagram una raccolta benefica particolare. Ecco il video:

«Abbiamo deciso di non richiedere regali ai nostri invitati, ma di cogliere l’occasione per aiutare in concreto uno o più dei nostri fan. Non vogliamo quindi donare a una onlus, ma direttamente alla causa meritevole di uno di voi. Abbiamo chiesto ai nostri ospiti di partecipare a questa raccolta fondi, e quello che vi chiediamo è di inviare un’email e di sottoporci le cause che secondo voi sono meritevoli di un supporto. Le leggeremo tutte e alla fine selezioneremo quelle che hanno più bisogno del nostro aiuto».

Insomma, sicuramente una bella iniziativa, che però a quanto pare si sta rivelando un vero e proprio flop. Perché dopo un mese, infatti, sarebbero stati soltanto 23 i donatori a partecipare. La cifra raggiunta sarebbe dunque ferma a poco più di 10mila euro, un quinto della somma richiesta dai Ferragnez, e il sito GoFoundMe resterà attivo solo fino al 1 settembre.

Insomma, difficile pensare che si riesca a raggiungere la cifra desiderata in così poco tempo.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/chiaraferragni/