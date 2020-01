Sanremo 2020, gli esclusi: sui social corre la rabbia dei cantanti che non sono stati ammessi al Festival, da Lisa a Marcella Bella.

Dal 6 gennaio conosciamo tutti i nomi del cast del Festival di Sanremo 2020. Tra sorprese e conferme, non sono mancate come ogni anno le polemiche, sia per chi è stato ammesso, sia per chi è stato escluso.

In particolare sui social hanno fatto rumore le proteste di alcuni dei cantanti le cui canzoni sono state scartate dalla commissione. Da Lisa a Marcella Bella, non sono mancate infatti le voci contrarie alle scelte di Amadeus.

Sanremo 2020, gli esclusi: scoppia la polemica

La più delusa dall’esclusione, a quanto pare, è stata Lisa, cantante diventata famosa a Sanremo nel 1998 con il brano Sempre e trionfatrice dell’ultima edizione di Ora o mai più. A illuderla erano state le dichiarazioni di Amadeus, il quale più volte aveva affermato che gli sarebbe piaciuto avere i vincitori di Ora o mai più a Sanremo, per chiudere un cerchio.

E invece alle parole non hanno fatto seguito i fatti, lasciando a Lisa solo tanta amarezza: “Tutti mi chiedono se sia vero che Ora o mai più dalla prossima edizione si chiamera Ora e mai più… francamente non saprei rispondere, ma potrebbe essere il nome più appropriato!“.

Questa una sua chiara frecciata a una delle artiste ammesse, Elettra Lamborghini:

Sanremo 2020: la rabbia di Marcella Bella

Rabbia e frustrazione anche per Marcella Bella, altra protagonista di Ora o mai più (ma nelle vesti di giudice). “Subire un’ingiustizia fa sempre male, specialmente quando arriva da chi non te l’aspetti“, ha scritto la cantante sui social.

Chi invece l’ha presa con maggior ragionevolezza è un altro vincitore di Ora o mai più, Paolo Vallesi, che fino a poche settimane fa era stato accostato con insistenza al Festival: “Sarei un ipocrita nell’affermare che non sono rimasto deluso dall’esclusione dal Festival, ma non ho rancori soprattutto verso chi ha dovuto effettuare delle scelte“.