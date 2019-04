Amici 2019, il serale: il riassunto della quinta puntata della fase finale del talent di Canale 5.

Il quinto serale di Amici 2019 è andati in archivio. Protagonista della serata un ospite d’onore davvero mondiale: John Travolta, in preda a una febbre del sabato sera davvero evergreen.

Al di là degli aspetti spettacolari della vicenda, chi è stato il quinto eliminato di questa intensa edizione dopo Mowgli, Ludovica, Jefeo e Alvis? Uno dei talenti della squadra bianca guidata da Ricky Martin (ma assente in questa puntata) o di quella blu del tenore Vittorio Grigolo? Scopriamolo insieme.

Amici 2019, il serale: il riassunto della quinta puntata

A sostituire il grande assente di serata, Maria ha chiamato un ‘amico’ del talent, anche se non proprio un artista di pari livello: Fabio Rovazzi. La prima manche della serata è stata giudicata solo dal televoto, per venire incontro alla richiesta di Loredana Bertè, la seconda dall’intera commissione.

La prima parte di gara, che vede grande protagonista John Travolta ma anche gli altri due ospiti, Irama e Arisa, viene vinta dalla squadra blu: Mameli dei bianchi viene allontanato dallo studio.

La seconda manche è invece vinta dai bianchi: a rischio eliminazione finisce Valentina. Chi sarà stato l’eliminato tra i due?

Amici 2019: la quinta eliminazione

La sfida tra Mameli e Valentina parte con grande intensità, entrambi si impegnano al massimo, sostenuti rispettivamente da Giordana e Rafael e da Alberto e Vincenzo.

Nonostante la buona prova, alla fine Valentina non riesce a salvarsi: è lei la quinta eliminata, mentre Mameli può ancora ambire al sogno di essere il nuovo vincitore di Amici. Passano le settimane, e ora di talenti ne sono rimasti in 7: chi riuscirà a imporsi in questa nuova edizione del talent che ha lanciato, tra gli altri, Emma, Alessandra Amoroso e Irama?

