Amici 2019, il serale: il riassunto della quarta puntata della fase finale del talent di Canale 5.

Anche il quarto serale di Amici 2019 è passato agli archivi. Protagonista assoluto di questa puntata tesa ed emozionante dello show di Maria De Filippi è stato uno degli ospiti, Renato Zero, già chiamato in causa da una battuta di Loredana Bertè la scorsa settimana.

Ma chi è stato il quarto eliminato di questa intensa edizione dopo Mowgli, Ludovica e Jefeo? Uno dei talenti della squadra bianca guidata da Ricky Martin o di quella blu del tenore Vittorio Grigolo? Scopriamolo insieme.

In questa tesissima puntata a vincere la prima manche è stata la squadra blu. In apertura di programma, però, si è lasciato spazio a nuove polemiche: Loredana Bertè ha battibeccato prima con Rudy Zerbi, poi con Mameli (al quale l’irrefrenabile Loredana ha consigliato di andare a vendere materassi).

Non contenta, la giudice suprema ha contestato anche il ballerino Vincenzo e la Celentano. Ma c’è stato spazio anche per una polemica che non ha riguardato la cantante dai capelli blu: quella tra Tish e Giordana Angi. Dopo l’apparizione di Zero, comunque, si va avanti con la sfida: a rischio eliminazione finiscono Mameli, Alvis e Giordana.

La seconda manche viene vinta ancora dalla squadra blu. Dopo l’intervento degli altri ospiti di serata, Raf e Umberto Tozzi, viene decretato che tutti i membri della squadra bianca finiscano in ballottaggio: uno di loro lascerà la scuola.

Amici 2019: la quarta eliminazione

Nel finale fratricida tutti i concorrenti in bianco (con una felpa rossa addosso) si sfidano in una lotta all’ultimo sangue. Si salvano in ordine: prima Rafael, poi Giordana. L’uno contro uno è tra due rappresentanti del canto con l’autotune: Mameli e Alvis.

Al termine di un confronto molto lungo e vibrante, a salvarsi è Mameli: Alvis lascia la scuola di Amici! Prima dei saluti c’è ancora spazio per un’ultima emozione regalata da Maria De Filippi, che ha ballato con Ricky Martin, facendo invidia a molte delle donne presenti in studio.

