La Pupa e il Secchione e Viceversa (il titolo modificato è perché per la prima volta nel cast ci saranno anche pupi uomini e secchione donne), tornerà su Italia 1 da gennaio, ma la stagione è già stata registrata nel mese di settembre.

Al timone dello show ci sarà Paolo Ruffini, mentre è ancora top secret il volto che lo affiancherà, anche se pare che sia Francesca Cipriani, vincitrice della seconda edizione.

“Ruffini fa il secchione. – si legge su Chi – Il conduttore e attore Paolo Ruffini nella prossima stagione tv è stato scelto per prendere in mano La Pupa e il Secchione. Il format storico di Italia 1 che tornerà in onda. Ancora da decidere il nome della partner che lo affiancherà in tutte le puntate dello show”.