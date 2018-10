PICCOLI traumi, spesso di natura sportiva, sono la causa di lesioni a tendini e legamenti. Basti pensare alla frequente distorsione di caviglia che, almeno una volta nella vita, è capitata a chiunque. Dolore, gonfiore e difficoltà a compiere alcuni movimenti. Dall’Università di Bologna arriva un’invenzione che potrebbe rappresentare un vero e proprio punto di svolta per curare queste infiammazioni. Si chiama scaffold e consente di rigenerare un tendine o un legamento lesionato. Queste due strutture, infatti, sebbene distinte tra loro, hanno un punto in comune: sono formate soprattutto da tessuto connettivo fibroso.

• SUPPORTO BIODEGRADABILE

Lo strumento, brevettato dall’Ateneo bolognese, è un dispositivo impiantabile di supporto che permette di sostituire (prima) e rigenerare (dopo) il tessuto di un tendine o di un legamento danneggiato. In che modo? Dopo essere stato impiantato, lo scaffold viene colonizzato dalle cellule che riproducono così progressivamente il tessuto nella sua struttura originale. Il dispositivo si degrada naturalmente lasciando spazio ai tessuti rigenerati. La stessa tecnologia potrebbe essere utilizzata anche per produrre protesi non riassorbibili, in grado cioè di sostituirsi definitivamente a tendini o legamenti non più riparabili. Semplicemente cambiando il materiale, dicono i ricercatori. Il supporto, brevettato con il nome “Scaffold multiscala gerarchico elettrofilato per la rigenerazione e/o sostituzione del tessuto tendineo/legamentoso e metodo di produzione” è, quindi, in grado di riprodurre le caratteristiche meccaniche, morfologiche e fisiologiche non solo del tessuto tendineo o legamentoso, ma potenzialmente anche di quello muscolare e nervoso.

• UN DISPOSITIVO UNICO AL MONDO

Si tratta di un dispositivo unico al mondo, basato su un metodo di produzione innovativo: “per realizzarlo abbiamo utilizzato la tecnologia dell’elettrofilatura – nota come electrospinning – che permette di produrre fibre di diametro nanometrico”, racconta Alberto Sensini, uno dei ricercatori coinvolti. “In questo modo siamo riusciti a realizzare un dispositivo in grado di simulare tutti gli elementi che compongono un tendine o un legamento umano”.

A differenza del tessuto osseo, infatti, la struttura di tendini e legamenti è estremamente complessa, tanto che fino ad oggi nessuno era riuscito a riprodurla in modo così accurato. “La struttura del nostro scaffold riproduce fedelmente quella del tessuto tendineo e legamentoso umano, anche nelle sue proprietà meccaniche”, conferma Sensini. “Essendo poi biocompatibile, biodegradabile e riassorbibile, permette di riparare e ricostruire i tessuti lesionati, ripristinandone l’originale funzionalità”. Uno strumento che, come si può immaginare, potrà rivelarsi particolarmente utile sia in campo chirurgico sia nel settore biomedicale.

• UNA FASE AVANZATA DI PROTOTIPO

Fino a questo momento, il team ha sviluppato una fase avanzata di prototipo, anche grazie a collaborazioni con alcuni tra i massimi esperti internazionali nel campo della tomografia a raggi-X, come Gianluca Tozzi, direttore dello Zeiss Global Centre dell’Università di Portsmouth (Regno Unito) e Gwendolen Reilly dell’Insigneo (Institute for In Silico Medicine) dell’Università di Sheffield (Regno Unito).

Nei mesi scorsi, lo scaffold ha riscosso grande successo anche in occasione di alcuni eventi internazionali durante i quali è stato presentato: il Biovaria di Monaco di Baviera, evento internazionale che riunisce scienziati europei, professionisti del trasferimento tecnologico, investitori e rappresentanti dell’industria biofarmaceutica e il World Congress of Biomechanics di Dublino.