Rabbini e parroci insieme nella promozione di vie di dialogo e pace con tutti. La proposta è arrivata dal Papa nel corso dell’udienza ai partecipanti all’incontro per commemorare il 50esimo della scomparsa del cardinale Agostino Bea promosso dal Centro ‘Cardinal Bea’ per gli studi giudaici in collaborazione con il Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, il Pontificio Istituto Biblico e il ‘Center for the Study of Christianity’ dell’Università ebraica di Gerusalemme. Il Papa, rivolgendosi in modo speciale ai docenti ebrei, a quelli dell’Università ebraica di Gerusalemme e agli altri coinvolti nel Centro, ha osservato: “Voi insegnate in un ambiente dove la vostra presenza rappresenta una novità ed è già di per sé un messaggio. Come, infatti, introdurre a un dialogo autentico senza una conoscenza dal di dentro?”.

Fonte