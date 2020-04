La proposta è sul tavolo dei dieci sindaci della Bat. E anche su quello del prefetto di Barletta, Maurizio Valiante: “Dedicate una strada o una piazza alla memoria dei medici che sono morti nel corso di questa terribile pandemia da Coronavirus”. È quanto chiede Benedetto Delvecchio, 62 anni, presidente dell’Ordine dei medici Bat e medico di famiglia a Barletta. L’idea è arrivata scorrendo l’elenco dei 150 nomi dei colleghi morti, lo stesso che la Federazione nazionale degli Ordini dei medici aggiorna sul proprio sito ogni giorno.

“Per la nostra grande famiglia è uno strazio leggere queste pagine di dolore. Tutto questo ci offre ancora di più la cifra di una tragedia che continua a consumarsi inesorabilmente”, dice Delvecchio. Se la proposta è rivolta a tutti i sindaci della Bat, è una la città a cui pensa il medico barlettano innanzitutto: Trani. Dice il presidente: ” La sede dell’Ordine è in via 124: “strada a denominarsi”, c’è scritto così. È una di quelle nuove vie alla periferia nord della città, nel rione Sant’Angelo. E sarebbe bello se il sindaco, Amedeo Bottaro, volesse intitolarla ai medici morti per Covid-19″.

E ancora: “Mi auguro che anche il prefetto, al pari dei politici che siedono nelle istituzioni vogliano caldeggiare questa proposta nei confronti dei primi cittadini del territorio, al fine di rendere indelebile il ricordo di chi si è immolato per curare i pazienti”. Un omaggio per il quale Delvecchio ricorda le parole di papa Francesco e del capo dello Stato, Sergio Mattarella. “Il Papa ha detto che i medici sono i santi della porta accanto. E il presidente ha espresso gratitudine a tutti quei medici che pagano con la loro vita”.