La produzione nella figura della produzione (cit.) di Temptation Island Vip ha usato il profilo ufficiale della trasmissione per lanciare via social una frecciatina ad alcune coppie di vip che sosterrebbero di aver rifiutato la proposta di partecipare alla seconda edizione.

“Ci sono coppie che dichiarano di aver rifiutato di partecipare a Temptation Island Vip, quando in realtà nessuno le ha mai invitate. Sarebbe troppo brutto scrivere chi, vero?”.

Una frecciatina in pieno stile che segna un record nella storia del trash italiano, dato che ad oggi nessuna produzione televisiva / reality show aveva mai usato gli account social per lanciare shade a presunti concorrenti che si spacciavano da tali. E pensare che ce ne sono stati tanti, eh.

Il messaggio è stato firmato da un generico La Produzione e personalmente non ho la più pallida idea a chi si possa riferire. Chi sono le coppie che andrebbero a dire in giro che hanno rifiutato di partecipare a Temptation Island Vip? Molto probabilmente chi ha scritto questo sfogo si riferisce solo a voci di corridoio che gli sono giunte all’orecchio, dato che via carta stampata nessuna coppia interpellata ha mai sostenuto di aver rifiutato di partecipare (mi riferisco a Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ed infine Ambra Lombardo e Kikò Nalli).

Insomma, parlate. Chi mi son perso?