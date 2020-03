Giacca e papillon, che a Bologna si chiama strichetto, Dario Galassini appare in video: «come è elegante», osservano i professori in toga. La forma rimane sostanza, anche a distanza. È pur sempre il giorno della laurea. I genitori sbucano timidamente alla fine, erano in cucina, invitati a farsi avanti dai professori. La mamma è emozionata, sono solo loro, ci si accontenta, è pur sempre un figlio laureato.



Sono i giorni di massima crisi. La chiusura per le scuole e gli atenei è stata prorogata fino al 3 aprile in tutta Italia. Bologna salva l’anno accademico con la didattica online. Gli undici laureandi sono virtuali fino a quando non appaiono coi loro volti e sorrisi emozionati, c’è la lista dei nomi sullo schermo: «Annamaria Dicesare si prepari, l’anticipiamo, è la seconda: accenda il microfono e la telecamera, ecco, la vediamo».

I laureati ai tempi del coronavirus almeno sono arrivati al titolo sognando le stelle. Anche se collegati da casa, via web, con l’aula di via Zamboni 32. Corridoi e scaloni vuoti, piazza Verdi deserta, l’atmosfera è surreale.

Ravenna, salotto di casa, 110 e lode dottore, e fa un certo effetto. Scatta l’applauso, non la stretta di mano. Una formuletta in latino un poco latinorum a dir la verità pensata per l’occasione rende il tutto più solenne, viene letta durante la proclamazione: “Ipsa scientia potentia est. Per aspera ad astra, ad maiora semper”, la scienza in sé è potere, attraverso le difficoltà si giunge alle stelle, verso mete sempre più grandi.

La partenza non è delle migliori, le casse non funzionano, ma i tecnici provvedono in pochi minuti. Giuseppe Ledda, esperto di filologia dantesca e presidente della commissione, si fa in quattro per rendere questo momento un evento memorabile, come se i laureati fossero lì, con tutti i parenti e amici pronti a festeggiare appena fuori, e la corona d’alloro e il coretto “ dottore, dottore del buco…”. Silenzio, invece.

«Sicuramente questa laurea non ce la dimenticheremo» osserva Mario Carlessi da Bergamo, zona arancione, che non è riuscito nemmeno a venire a Bologna per consegnare la copia cartacea della tesi. I commissari se la sono letta in pdf. «Qui ci sono i miei genitori e pochi amici a un metro di distanza, osserviamo le prescrizioni, un’amica doveva arrivare da un paese qui vicino ma i carabinieri l’hanno fermata, pazienza» .

Parla delle similitudini in Dante, oggetto della sua tesi, discute, incassa anche lui la lode. « Il mio sogno ora? Fare l’insegnante al liceo» . «Strano, ma bello commenta la mamma accanto a un papà dritto d’orgoglio, anche loro che si mostrano all’ultimo, effetto straniante. Quelli della sessione marzo 2020, reclusi nelle case, laureati davanti a un computer. Sono i primi dell’Alma Mater chiusa per virus. Ventenni che hanno concluso la laurea magistrale in Italianistica, culture letterarie europee e scienze linguistiche.

«Non avremmo voluto una cosa così, la distanza toglie anima e respiro a un momento importante, ma è inevitabile, ce la siamo fatta andare bene » ammettono. Anche perché quella pergamena serve per andare avanti, l’università non si è fermata nemmeno per loro, avrebbero avuto il futuro bloccato, oltre che gli spostamenti.

«Nel fine settimana abbiamo lavorato a pieno ritmo per assicurare che tutto andasse bene » racconta Matteo Viale, linguista e coordinatore della laurea, e tira un sospiro di sollievo Giuliana Benvenuti, vice del dipartimento di Filologia e Italianistica, «non era scontato, ce l’abbiamo fatta, dalle lezioni agli esami, ora anche le lauree. Saltare l’anno accademico sarebbe stato pesante».