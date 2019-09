La pausa dei BTS è finita: la K-pop band ha annunciato il ritorno sulle scene per una serie di impegni promozionali in giro per il mondo.

I BTS sono tornati! Per la gioia dei milioni di fan sparsi in giro per il mondo, la più famosa K-pop boy band della storia ha annunciato il rientro sulle scene a circa un mese di distanza dalla prima pausa della loro carriera.

Un annuncio a sorpresa che ha subito fatto il giro del web e ha mandato in visibilio i loro sostenitori. Per ora non sono previste date in Europa, ma la speranza di poterli vedere dal vivo si è riaccesa nel cuore di tutti i loro fan nel Vecchio Continente.

Secondo quanto riferito dal sito AllKPop.com il gruppo si sarebbe già imbarcato per riprendere i concerti del Love Yourself: Speak Yourself Tour. Una notizia che ha fatto immediatamente rimbalzare tra i trending topic di Twitter l’hashtag #BTSisBack.

Dando un’occhiata al calendario, comunque, per ora sono previsti solo un concerto in Arabia Saudita e tre appuntamenti nella loro Seoul. Non sappiamo se nei prossimi mesi verranno annunciate altre date, magari per un nuovo tour mondiale che potrebbe coincidere con una nuova uscita discografica.

La pausa dei BTS

Non è stata molto lunga la pausa dei BTS, che solo lo scorso agosto avevano annunciato il primo stop della loro carriera per riposarsi e ricaricarsi. Nel comunicato diffuso dalla Big Hit Entertainment non venivano chiarite le tempistiche di questa pausa, ma si sottolineava come anche i ragazzi della BTS meritassero di vivere per un periodo una vita normale.

L’unica cosa che si assicurava è che la band sarebbe tornata presto. E in effetti così è stato!

Di seguito la loro celebre hit Boy with Luv, in collaborazione con Halsey:

