Finalmente nella notte fra il 19 e il 20 marzo è venuto alla luce il primo figlio di Fedez e Chiara Ferragni, Leone! Ecco la prima foto del piccolo.

Il silenzio sui social della coppia più chiacchierata del web aveva già insospettito i tantissimi fan. E alla fine ciò che era nell’aria è diventato realtà: Leone, il primo figlio di Fedez e Chiara Ferragni, è nato!

Fedez e Chiara Ferragni: la prima foto di Leone

Una coppia social, che negli ultimi mesi ci aveva abituato a tutto: video, foto dell’ecografia del piccolo, addirittura un Fedez intento a far ascoltare musica al pancione della sua bella. Poi, il silenzio, che per i fan più accorti, era stato un segnale fin troppo evidente.

E se la notizia era già stata data, ecco finalmente la prima foto di Leone:

Nello scatto si intravede il piccolo in braccio alla neo mamma Chiara. Ecco il commento di Fedez: «Per la festa del papà è nato un piccolo Leone». E subito i fan si sono lasciati andare a commenti di gioia e felicità.

La gravidanza di Chiara

Leone è nato a Los Angeles all’Al Cedars-Sinai Hospital con qualche giorno di anticipo (il parto era previsto per il 9 aprile), e per ironia del caso, il Baby Raviolo è nato proprio il 20 marzo, quando in America si festeggia il raviolo Day! Quando si parla di destino…

Al fianco della celebre fashion blogger, ovviamente, il suo amato Fedez, nonché tutta la famiglia. A supportare Chiara anche i loro fan, che nelle ultime ore li hanno letteralmente inondati di messaggi, post, fotografie e messaggi di buona fortuna.

Insomma, si è conclusa così la mini serie social sul tanto atteso arrivo del Baby Raviolo Leone, e la sua prima foto, arrivata proprio pochissime ore dopo il parto, lascia immaginare che una nuova stagione è in arrivo, ricca di foto, video, aggiornamenti, e chi più ne ha più ne metta!

Per il momento, tuttavia, non possiamo che fare gli auguri a Fedez e Chiara Ferragni per questa nuova avventura!

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/fedez/?hl=it