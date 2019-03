Amici 2019, il serale: il riassunto della prima puntata della fase finale del talent di Canale 5.

Tra momenti di buona musica ed emozioni strappalacrime, è andato in archivio il primo serale di Amici 2019. Arrivato alla diciottesima edizione, il talent di Canale 5 non sembra accusare troppo la stanchezza, anche se il regolamento, quest’anno piuttosto intricato, rende complicata e non poco la godibilità del prodotto.

Ma chi è stato il primo eliminato di quest’edizione? Uno dei talenti della squadra bianca, guidata da Ricky Martin, o di quella blu del tenore Vittorio Grigolo? Scopriamolo insieme.

Amici 2019, il serale: il riassunto della prima puntata

La prima manche di questo primo appuntamento del sabato sera è stato vinto dalla squadra bianca di Ricky Martin, composta dai cantanti Alvis, Giordana Angi, Ludovica Caniglia e Mameli e dai ballerini Rafael Quenedit Castro e Umberto Gaudino.

La seconda manche è stata invece appannaggio della squadra blu, composta da Alberto Urso, Jefeo e Tish (cantanti) e Valentina Vernia, Vincenzo Di Primo e Mowgli (ballerini).

I due candidati alle eliminazioni sono stati Mowgli per i blu, Ludovica per i bianchi.

Amici 2019: la prima eliminazione

Chi è stato il primo eliminato di questa nuova edizione di Amici? Il ballerino Mowgli. Nonostate abbia tentato di salvarsi facendo esibire Alberto e Vincenzo contro i bianchi Giordana e Rafael, il breaker non è riuscito a conquistare i giudici e il pubblico, terminando il suo percorso con grande anticipo.

Con nel cuore le emozioni per l’ospitata di due big della nostra canzone, Laura Pausini e Biagio Antonacci, è andata in archivio questa prima puntata del talent di Canale 5. La strada per la vittoria è ancora lunga per i ragazzi rimasti in gioco. Chi riuscirà alla fine a spuntarla e a lanciare definitivamente la propria carriera ripercorrendo le orme di artisti del calibro di Emma Marrone e i Kolors? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane.